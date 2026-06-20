La Universidad abordará en cuatro charlas el reglamento de IA de la UE

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La Universidad de León ha programado un ciclo de conferencias titulado Gobernanza europea de la IA: evolución tras el Reglamento de 2025, una iniciativa divulgativa financiada por la Junta de Castilla y León y orientada a analizar la evolución normativa, ética, institucional, tecnológica y social de la inteligencia artificial en el contexto europeo.

El ciclo da continuidad a la línea iniciada en 2025 con La Unión Europea ante el reto de la IA, que abordó los primeros efectos del nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y sus implicaciones para la ciudadanía. La edición de 2026 mantiene este formato, ampliando el enfoque hacia los avances normativos y tecnológicos producidos desde la entrada en vigor del Reglamento, con especial atención a la gobernanza europea de la inteligencia artificial, la protección de los derechos fundamentales, la dimensión ética de la regulación, los impactos sociales y culturales de la IA generativa y su aplicación en sectores especializados.

La iniciativa se estructura en cuatro conferencias, la primera el 22 de junio de 10.30 a 12.30 horas, impartidas por especialistas del ámbito académico, institucional, jurídico, tecnológico y biomédico. Las sesiones están dirigidas a la comunidad universitaria, profesionales del ámbito jurídico, tecnológico, institucional y biomédico, así como ciudadanía interesada en la regulación europea de la inteligencia artificial. Todas serán de inscripción gratuita y habrá retransmisión online. Las siguientes citas serán en septiembre y octubre.