El Colegio Quevedo celebra los 30 años del British

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El colegio Quevedo celebra este curso los 30 años del Programa de Educación Bilingüe, conocido como el British Council. Por este motivo, entre los actos programados, se han acercado al centro antiguos alumnos del programa para exponer sus experiencias y vivencias. «Creo que la influencia que ha tenido el Programa y sus profesores, como Pilar Borge, me han hecho ser quien soy y terminar como Educadora Social», comentó en su visita Mónica Miguélez. El que formara parte de la primera generación del programa, Jose Manuel Baizán, no tuvo que desplazarse mucho. Actualmente forma parte de la plantilla del colegio como Asesor Lingüístico, enseñando inglés en quinto y sexto. «Gracias al British no tuvimos problemas a la hora de elegir una carrera, porque el inglés ya lo teníamos», apuntó. El Quevedo fue el primer centro público en España en estrenar el programa y en 2025 renovó el convenio, que incluye profesores nativos o con competencia nativa que generan materiales propios y acercan la cultura británica.