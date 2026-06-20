Dos mil opositores se juegan su futuro en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Dos mil opo sitores se han citado en León para las oposciones de Secundaria que se celebran en los institutos Juan del Enzina, Ordoño II y Padre Isla. Filosofía, Educación Física y Formación y Orientación Laboral. Exactamente son las especialidades que se celebran en la capital leonesa y los aspirantes competirán por 115 plazas. La prueba con más aspirantes es la de Educación Física. Son 50 plazas por las que competirán 883 aspirantes. Los exámenes se celebran en el instituto Ordoño II, en el barrio de la Palomera, y se han organizado once tribunales. En el caso de Formación y Orientación Laboral, las vacantes convocadas son 30 y por ellas pelean 600 aspirantes repartidos en los seis tribunales que se han organizado en el instituto Padre Isla, una de las sedes habituales para las oposición de Educación. La tercera especialidad que se celebra en la capital leonesa es la de Filosofía, a la que se han inscrito 521 aspirantes a profesor. En este caso, los exámenes se llevan a cabo en el instituto Juan del Enzina. A nivel autonómico, más de 15.000 aspirantes se examinarán en un proceso selectivo convocado por la Consejería de Educación para cubrir 1.006 plazas distribuidas en 33 especialidades.