La Ribera, el colegio salmantino que enseña a sus niños palabras del leonés

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Los vestigios del leonés no están sólo en León. En provincias como Salamanca aún quedan reminiscencias de esta lengua y los pequeños del colegio La Ribera, en la localidad charra de Aldeadávila de la Ribera, han hecho durante este curso una inmersión en busca de palabras que aún se usan en su entorno y que han servido como guía para profundizar en la cultura asturleonés y su presencia en la zona, como explica la directora del centro educativo, Natalia Rincón Fernández.

«El trabajo se ha organizado en distintos grupos, y cada uno ha realizado una investigación sobre el antiguo territorio del Reino de León y cómo la lengua del asturleonés ha influido a lo largo de la historia en nuestras localidades», explica la directora del colegio, para añadir que, después, el alumnado ha tenido que preparar una exposición para poder compartir con el resto de sus compañeros todo lo investigado.

El proyecto no se circunscribió únicamente al aula. Los alumnos se llevaron el trabajo a su casa y allí preguntaron a su abuelos y familiares «por palabras que ellos utilizan o que han escuchado desde pequeños, muchas de las cuales ya no se oyen tanto hoy en día», señala Natalia Rincón Fernández, para concretar que ha sido «una forma muy bonita de recuperar vocabulario tradicional y de conocer mejor nuestra forma de hablar».

Algunas de las palabras que aprendieron los pequeños de Aldeadávila fueron «zacho», que es como se llamaba tradicionalmente al azadón o la azada o «facer», origen del término hacer, que se utiliza actualmente en español tras la evolución lingüística; «mulu», lo que ahora se conoce como mulo o «barda», otra palabra ligada al campo que hace referencia a la valla o la cerca que delimita las fincas. Y así otras palabras como colagas, briendor o la vega de un río, que hace referencia, precisamente, a un terreno regable.

Junto con el trabajo en el aula y en sus casas, los pequeños de Aldeadávila dieron un paso. Un trabajo también intergeneracional que les llevó a la residencia del pueblo, donde hablaron con las personas mayores que viven ahí. A través de entrevistas siguieron profundizando en expresiones y vocablos que ellos siguen usando y que denotan la influencia lingüística del Reino de León. «Ha sido una experiencia muy enriquecedora tanto a nivel lingüístico como personal», señala la docente, en relación a que también escucharon los recuerdos de los mayores y los alumnos pudieron entender cómo no hace tanto tiempo se vivía en su pueblo de la mano directa de quienes atesoran esas vivencias.

«En general, ha sido un proyecto muy completo que nos ha ayudado a valorar más nuestra cultura, nuestra lengua y la memoria de las personas mayores de nuestro entorno», precisa Rincón Fernández.

El trabajo se ha realizado durante el curso que está a punto de terminar en este colegio situado en la zona de los Arribes del Duero, de hecho, «arribes», también es una palabra de origen asturleonés que hace referencia a la «orilla», en este caso la del río Duero. Hasta allí se extendía históricamente el Reino de León, un territorio que aún mantiene viva algunas de las características de esta lengua originaria y que en este colegio salmantino han trabajado con la idea de ahondar en sus orígenes y en la singularidad de su comarca.