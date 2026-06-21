Los leoneses se saltan el cierre de la calle La Plata tras el derrumbe que alteró el Húmedo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una caída de cascotes en la calle La Plata el viernes por la tarde revolucionó al Barrio Húmedo. Desde la plaza de Don Gutierre los curiosos observaron el ir y venir de los agentes de la Policía Nacional o la Policía Local, además de los bomberos que examinaron el edificio afectado, para asegurar la zona y evitar daños mayores. Como consecuencia del desprendimiento, se precintó esta callejuela, que comunica la calle La Rúa con Cascalerías y se colocaron dos vallas, una en cada extremo de la vía, para cerrarla al tránsito.

Pese al precinto policial, fueron muchos los que ayer movían la valla y se saltaban el precinto (hasta que lo retiraron del todo) y cruzaban por la callejuela para acortar el camino. Algunos, más osados, incluso aprovechaban la calle para ir a hacer sus necesidades, lo que con el calor de ayer, generó un fuerte olor a orín, además de aumentar la insalubridad de la pequeña calle de La Plata, que carece de portales y que, pese a las quejas de los vecinos del barrio, se convierte cada fin de semana en un baño público.