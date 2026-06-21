Los leoneses se saltan el cierre de la calle La Plata tras el derrumbe que alteró el Húmedo
Una caída de cascotes en la calle La Plata el viernes por la tarde revolucionó al Barrio Húmedo. Desde la plaza de Don Gutierre los curiosos observaron el ir y venir de los agentes de la Policía Nacional o la Policía Local, además de los bomberos que examinaron el edificio afectado, para asegurar la zona y evitar daños mayores. Como consecuencia del desprendimiento, se precintó esta callejuela, que comunica la calle La Rúa con Cascalerías y se colocaron dos vallas, una en cada extremo de la vía, para cerrarla al tránsito.
Pese al precinto policial, fueron muchos los que ayer movían la valla y se saltaban el precinto (hasta que lo retiraron del todo) y cruzaban por la callejuela para acortar el camino. Algunos, más osados, incluso aprovechaban la calle para ir a hacer sus necesidades, lo que con el calor de ayer, generó un fuerte olor a orín, además de aumentar la insalubridad de la pequeña calle de La Plata, que carece de portales y que, pese a las quejas de los vecinos del barrio, se convierte cada fin de semana en un baño público.