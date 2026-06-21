Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

El verano ha comenzado en la provincia de León este domingo, 21 de junio, con la llegada de una ola de calor acompañada de una notable inestabilidad atmosférica. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el aviso amarillo por altas temperaturas en toda la provincia a partir de las 13.00 horas. La previsión de Aemet señala que el calor se dejará sentir con fuerza en León capital y Ponferrada, dónde se podrán alcanzar los 37° C de máxima, mientras que en otros puntos como Astorga y Villablino se registrarán valores próximos a los 36° C.

A las alertas por la escalada de los termómetros se suma la activación de avisos amarillos por tormentas. La previsión de Aemet contempla un aumento de la nubosidad de evolución diurna con chubascos generalizados, los cuales podrían llegar a ser localmente fuertes y especialmente probables en el centro de la provincia y las zonas de montaña. Estas precipitaciones pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo.

En general, los vientos soplarán variables con predominio del sur y sureste, de carácter flojo a moderado, pero con alta probabilidad de rachas fuertes y repentinas en aquellas áreas afectadas por los núcleos de tormenta.

Este episodio de calor sofocante forma parte de un aviso especial de ámbito nacional que afecta principalmente a grandes cuencas y depresiones fluviales. En el resto de Castilla y León, la masa de aire cálido mantendrá en alerta a toda la Comunidad. El aviso será amarillo en Burgos, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria y el norte de Ávila, mientras que el nivel de riesgo se eleva a color naranja (peligro importante) en Valladolid, Zamora y el sur de Ávila, zonas donde se prevé rozar el techo de los 40 grados y donde se recomienda extremar las precauciones. Asimismo, la inestabilidad tormentosa que amenaza a León también mantendrá bajo aviso a las provincias de Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora.