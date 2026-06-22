Pleno de suspensos en Matemáticas en la selectividad para los ciclos de FP

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Plenos de suspensos en la prueba de Matemáticas para acceder a los ciclos de formación profesional de grado superior que se celebraron la pasada semana. Ninguno de los 45 aspirantes que se presentó a la prueba de Competencia Matemática en León superó el examen y la nota más alta es un 3,65. Nada más finalizar el ejercicio, una veintena de ellos presentó una queja formal, de la que ya es conocedora la Dirección Provincial de Educación, como apuntan fuentes de la misma.

Uno de los estudiantes explica que el problema radica en el Modelo 0 que colgó la Consejería de Educación como orientación para los estudiantes que se presentan a la prueba cada año, algo similar a lo que ocurre con la Prueba de Acceso a la Universidad. Se pone un examen como ejemplo para que los que se vayan a presentar tengan una idea de cómo va a ser. «En la web de la Junta se especifica que el nivel de Matemáticas tiene que ser similar al de los alumnos de Bachillerato, como es lógico. Este año cambiaron la prueba, pero el Modelo 0 que colgaron era similar al de los últimos años», explica uno de los jóvenes que se presentó, quien añade: «El nivel de la prueba no es que fuera súperdificil, pero sí que era completamente diferente a lo que habíamos estudiado teniendo en cuenta el examen modelo».

«La evaluación de las pruebas corresponde a las comisiones de evaluación constituidas al efecto. Estas comisiones son las encargadas de corregir y calificar los ejercicios, cumplimentar las actas y resolver las reclamaciones que presenten las personas aspirantes. Por tanto, las quejas recibidas serán analizadas y contestadas por la comisión evaluadora, conforme al procedimiento previsto en la normativa», remarcan desde la Dirección Provincial de Educación.

Este año, los exámenes para acceder a los ciclos de FP también se ha adaptado a la última ley educativa, la Lomloe, con lo que, al igual que en la PAU, se mide la competencia, aspectos como la reflexión o el pensamiento crítico. Sin embargo, choca que en otras materias haya estudiantes con muy buenas notas, rozando incluso el 10, y sin embargo, en Matemáticas esos mismos estudiantes hayan sacado un 2.

Desde la Dirección Provincial de Educación señalan, tras apuntar que son «conocedores de que se han presentado quejas y reclamaciones» por el ejercicio de competencia matemática, que la prueba se ha desarrollado conforme a la normativa y que «los ejercicios son elaborados por la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial y se remiten a las direcciones provinciales para su traslado a las comisiones evaluadoras correspondientes, incorporando los criterios de calificación».

En la provincia de León este ejercicio se realizó en los institutos Juan del Enzina de la ciudad de León y en el Virgen de Ponferrada. Éste último aún no ha colgado los resultados de las pruebas, como la mayoría de los centros en los que se ha realizado en el resto de la comunidad. De hecho, en los dos únicos que sí lo han hecho, los resultados en la competencia Matemática son parecidas a las del Juan del Enzina.

«Sin perjuicio de lo que finalmente determine dicha comisión en cada reclamación concreta, la información trasladada hasta el momento apunta a que el contenido de la prueba de Competencia Matemática se ajusta a lo previsto en la convocatoria, que establece para la parte común de la prueba de grado superior la evaluación de la competencia básica matemática en los dominios de números y cálculo, formas y medidas, y gráficos y estadísticas, tomando como referencia el nivel 4 de competencias básicas recogido en el anexo II de la propia orden», precisan las mismas fuentes de la administración educativa, para añadir: «En todo caso, la Dirección Provincial respetará el procedimiento establecido, garantizando que las reclamaciones sean tramitadas y contestadas».