Difunden imágenes sexualizadas de una menor generadas por IA

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La línea 017 del servicio «Tu ayuda en ciberseguridad» del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a una madre que solicitó ayuda a través del canal de WhatsApp 900 116 11, tras haber interpuesto una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al detectar una cuenta falsa en TikTok donde se difundían imágenes sexualizadas de su hija menor de edad generadas con inteligencia artificial, que simulaban falsamente que aparecía desnuda, pese a que dicho contenido nunca había existido.

Lejos de cesar, explican desde el Incibe, la situación continuó tras la denuncia de la familia y con la aparición de nuevas publicaciones similares generadas también por inteligencia artificial. La persistencia del perfil digital y la continua generación de contenido aumentó su preocupación, por lo que decidió buscar asesoramiento especializado sobre cómo proceder para evitar la difusión de las imágenes de la niña.

El servicio «Tu Ayuda en Ciberseguridad» reforzó la importancia de haber acudido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a interponer una denuncia, dada la gravedad y naturaleza del material difundido a través de la red social. También le recomendaron guardar todas las evidencias disponibles (capturas de pantalla, enlaces o fechas de publicación) sin alterarlas, para facilitar su validez en el proceso de investigación.

'Egosurfing'

Del mismo modo, le instaron a no interactuar con los perfiles o contenidos que difunden este material, para no contribuir a su visibilidad o propagación y denunciar el contenido de la plataforma a través de su canal de reporte, además de enviarlo al canal del Incibe especializado en contenido de abuso sexual infantil y realizar «egosurfing» para intentar localizar otras posibles publicaciones no autorizadas que pudieran haberse lanzado. El egosurfing consiste en buscar por internete cualquier información que se haya publicado sobre uno mismo desde fotos o videos a texto u opiniones.