Diario de León

3.000 niños de León participan en la marcha Solidaria por el pacto educativo global

RAMIRO

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Redacción
León

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Marcha Solidaria por el Pacto Educativo Global de Escuelas Católicas León

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