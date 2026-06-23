León es la segunda provincia del país con más regularizaciones de migrantes tramitadas por Cáritas

Cola de migrantes por el proceso de regularización en LeónDL

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La provincia de León es la segunda provincia española con más expedientes de regularización de migrantes tramitados por Cáritas Diocesana, después de Gerona, con cerca de 800.

Así lo aseguró hoy la presidenta de Cáritas Diocesana en León, Aurora Baza, en declaraciones recogidas por la Agencia Ical, en las que explicó que la organización tuvo un “papel fundamental” en el proceso de regularización de personas migrantes.

Un proceso que para Cáritas Diocesana en León supuso “un esfuerzo muy importante” para poder hacer frente a “una cuestión de justicia”, ya que “la dignidad de las personas está por encima de todo”.