Los medios de extinción sujetan los flancos derecho e izquierdo del incendio de San Vicente en León

Incendio en la localidad de San Vicente de Arganza (León).César Sánchez

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Los medios de extinción que trabajaron durante la noche para tratar de sofocar el incendio forestal de nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) originado por un rayo en la localidad leonesa de San Vicente, en el término municipal de Arganza, en la comarca del Bierzo, lograron sujetar los flancos derecho e izquierdo del mismo, pero todavía hay llama en una zona de cárcavas que es inaccesible con maquinaria pesada, a la que atacarán a lo largo de la jornada de hoy.

El incendio se originó en la tarde del pasado viernes y, aunque se dio por controlado el domingo, ayer tuvo lugar una reproducción que obligo a la Junta de Castilla y León a declarar el nivel 1 del IGR por la previsión de afectar a más de 30 hectáreas de masa arbolada.

Desde su inicio han trabajado en su extinción más de medio centenar de medios aéreos y terrestres y en estos momentos están desplazados al lugar cerca de una veintena, entre los que se encuentran tres helicópteros e hidroaviones, tres cuadrillas helitransportadas y dos terrestres, tres autobombas, dos bulldozer, tres agentes medioambientales o celadores y tres técnicos, a los que a lo largo de la jornada se podrán sumar más medios.