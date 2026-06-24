Cortafuegos de emergencia en el incendio de San Vicente en León por el riesgo de que las llamas se propaguen de nuevo

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

Los medios de extinción desplegados en el incendio forestal de nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) de San Vicente, en el municipio leonés de Arganza, trabajan en estos momentos con tres bulldozer para abrir un cortafuegos a unos 200 metros del frente del fuego que evite que este avance hacia el norte en el caso de una posible reproducción, ya que se prevén “condiciones muy favorables para su propagación”.

Así lo informó el director técnico de extinción del incendio, Enrique Rey, quien avanzó que se avecinan “temperaturas extremadamente elevadas”, de unos 38 grados en el Bierzo, así como “humedades relativas por debajo del 15 por ciento” y rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora.

“El combustible fino está en muy alta disponibilidad y la mínima ráfaga de viento levanta pequeñas reproducciones que continuamente hay que ir atendiendo para que no vuelva a crecer el perímetro y mantenerlo consolidado, que es el objetivo para el día, así como abrir una línea de seguridad más hacia el norte por si en el peor de los escenarios hay una reproducción y avanza en esa dirección”, explicó.

Enrique Rey detalló que durante la noche se trabajó de manera continuada en su avance hacia el oeste, donde bajó por una ladera de pendiente elevada y con terreno difícil por pedregosidad,, donde hay “mucha carga de de combustible, tanto arbolado como mucho material orgánico y mucho sotobosque muy cerrado”, lo que hace que “no pueda bajar la maquinaria hasta el río para cerrar el incendio”.

No obstante, los medios de extinción desplegados han logrado ya parar la cabeza del incendio a mitad de ladera, aunque sigue habiendo puntos activos en la zona cercana, por lo que se han organizado dos sectores y se trabaja tanto en en flanco izquierdo, hacia el sur, y el flanco derecho, hacia hacia el norte.

En este sentido, el director técnico de extinción señaló que el flanco derecho es “el que más preocupa” debido al “viento cálido en dirección sur”, lo que “favorece” que dicho flanco “pueda progresar hacia norte”, donde hay masas de pinar e “incluso a cierta distancia está Vega de Espinareda, sin que por el momento haya riesgo ni amenaza”.

Reproducción del incendio

El incendio se originó en la tarde del pasado viernes y, aunque se dio por controlado el domingo, ayer tuvo lugar una reproducción que obligo a la Junta de Castilla y León a declarar el nivel 1 del IGR por la previsión de afectar a más de 30 hectáreas de masa arbolada.

Desde su inicio han trabajado en su extinción más de medio centenar de medios aéreos y terrestres y en estos momentos están desplazados al lugar una veintena, entre los que se encuentran dos helicópteros e hidroaviones, cuatro cuadrillas helitransportadas y tres terrestres, cuatro autobombas, tres bulldozer, cuatro agentes medioambientales o celadores y tres técnicos.