UPL exige al Ayuntamiento el adecentamiento inmediato de dos parcelas municipales en La Lastra convertidas en “vertederos improvisados”

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Desde el grupo municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León, a través de nuestra concejal Seila Fernández, exigimos al equipo de Gobierno del PSOE el adecentamiento, limpieza y desbroce inmediato de dos parcelas de titularidad municipal situadas en el barrio de La Lastra que se encuentran en un estado de "absoluto abandono y degradación", llegando a convertirse en auténticos vertederos improvisados.

Hemos comprobado que el foco de la denuncia se localiza en el entorno del propio vivero municipal de La Lastra. En una de las parcelas, correspondiente a estas instalaciones públicas, se acumulan, sin aparente orden ni control, todo tipo de escombros, restos de obras, vallas y elementos de mobiliario urbano en desuso como bancos, macetas, una canasta de baloncesto e incluso un tobogán.

"Consideramos inadmisible que un recinto municipal, que debería ser ejemplo de orden y gestión de nuestros recursos verdes, se esté utilizando como un almacén de chatarra y restos de obra al aire libre", afirma Fernández, quien añade que “alertamos sobre la situación de la parcela contigua, también de propiedad municipal, donde la estampa es preocupante y peligrosa debido a la presencia de neumáticos, una talega de obra, botellas de cristal y restos de poda”.

“Nos preocupa enormemente que la gravedad de esta situación se multiplique durante la época estival. Ambas parcelas presentan una gran cantidad de vegetación asilvestrada y maleza completamente seca que, sumada a la acumulación de materiales inflamables en el suelo como palos, troncos y vidrios, constituye un foco de alto riesgo de incendios en pleno entorno urbano” manifiesta la concejala leonesista, sin olvidar que “queremos hacer especial hincapié en el impacto visual negativo que genera esta situación para la capital.

Estos terrenos municipales se sitúan en pleno barrio de La Lastra, en una zona que ejerce como una de las principales vías de entrada y presentación de la capital leonesa. La primera impresión que se llevan los visitantes, y los propios vecinos que regresan a León, es una imagen de desidia, suciedad y dejadez institucional que nuestra ciudad simplemente no se puede permitir".

Por todo ello, desde UPL instamos al consistorio a coordinar de manera urgente a los servicios de limpieza y a las brigadas de obras para proceder a la retirada inmediata de todos los residuos y al desbroce perimetral de ambas parcelas de La Lastra, garantizando así la seguridad, la prevención de incendios y el decoro urbano que merece la ciudadanía, concluyó Fernández.