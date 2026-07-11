Lluvia de millones en el corazón de León: la administración de la calle Santa Clara reparte casi 3 millones de euros

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La suerte ha sonreído este sábado a la ciudad de León. La administración de loterías situada en el número 4 de la calle Santa Clara se ha convertido en el centro de todas las miradas tras repartir un total de 2,79 millones de euros. La noticia ha causado un enorme revuelo en la zona gracias a os 93 décimos del número premiado, llenando de alegría y entusiasmo tanto al equipo del establecimiento como a los afortunados ganadores.

El premio, que corresponde al número 64.975, ha sido recibido con gran euforia por parte del equipo de la administración. Según han confirmado, se han vendido más de diez series de este número, lo que ha permitido que el montante total se distribuya ampliamente entre numerosos vecinos y visitantes de la capital leonesa.

La encargada de la administración no ha podido ocultar su emoción al conocer el alcance de la noticia. Durante sus declaraciones, ha destacado un aspecto fundamental que hace que este premio sea aún más especial: "Ha estado muy repartido, entre clientes de toda la vida". Para ella, este reparto del premio mayor no es solo una cuestión de azar, sino un auténtico "premio a la fidelidad" de quienes confían en su administración día tras día.

La jornada en la calle Santa Clara continúa con un ambiente festivo, mientras los vecinos se acercan al punto de venta para celebrar y confirmar la afortunada noticia que ha transformado este sábado en una fecha para el recuerdo.