Incibe ayuda a un menor al que un perfil de TikTok le expuso a violencia extrema y contenido perturbador

TikTok: Lo que desconoces sobre la red social de moda de tus hijos

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a un menor de edad que, a través de un perfil de la red social TikTok aparentemente inocente, había sido expuesto a material de violencia extrema.

El adolescente, que se encontraba muy angustiado, contactó con el teléfono confidencial y gratuito tras haber visualizado contenido perturbador en internet y explicó que, de manera accidental, había accedido a un grupo de Telegram en el que se difundía material extremadamente violento y de carácter inquietante, lo que le generó un fuerte malestar emocional.

El menor relató que había llegado a dicho grupo a través de un perfil de TikTok que captaba a usuarios jóvenes mediante publicaciones aparentemente inofensivas y, posteriormente, los redirigía a un canal de Telegram donde se compartía el contenido. Además, señaló que él no buscaba ese tipo de material, sino que su aparición fue completamente inesperada.

El impacto emocional que le produjo la experiencia motivó al adolescente a ponerse en contacto con el 017 de Incibe buscando orientación y apoyo para gestionar lo ocurrido y aprender a evitar situaciones similares en el futuro.

Desde el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, le informaron que el material al que accedió de forma involuntaria se trata de contenidos perjudiciales y abusivos en la red, además de constitutivos de delito y, por lo tanto, denunciables.

Los profesionales de Incibe también aconsejaron al joven que contara lo ocurrido a sus padres o a un adulto de confianza, guardara todas las evidencias posibles, valorase presentar una denuncia presencial ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, reportara y bloqueara los perfiles implicados en ambas aplicaciones y reportara el contenido a la Policía Nacional a través de su página de colaboración ciudadana.