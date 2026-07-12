Un incendio forestal de nivel 2 de gravedad pone en alerta al núcleo urbano de Navatejera

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Un incendio en la localidad de Navatejera ha sido declarado con el índice de gravedad potencial 2. Esta decisión se debe a que cuando las llamas están próximas a viviendas y zonas habitadas se activa dicho protocolo.

Según ha informado la Consejería de Medio y Energía a través de su perfil de X, el fuego se inició a las 13.54 horas de este domingo por causas que todavía se desconocen. Así pues hacen énfasis en que existe una amenaza seria para la población o la protección de bienes.

La columna de humo se puede observar desde la ciudad de León y preocupa la situación, ya que en la zona existen numerosas viviendas. También predominan campos de cultivo que, con la sequedad del terreno y las altas temperaturas, podrían favorecen la propagación del fuego.

En el lugar del incendio participa un técnico, dos agentes medioambientes, tres brigadas de tierra, tres brigadas helitransportadas y tres helicópteros con el propósito de luchar contra las llamas.