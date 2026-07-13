Diario de León entrega hoy su premio Valores a la UME por su servicio a la sociedad

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Diario de León reconoce hoy con su Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos el ingente labor que día a día y, sobre todo cuando más se necesita, realiza el quinto batallón de la Unidad Militar de Emergencias. Una labor incansable que el medio millar de integrantes del BIEM V, que opera desde la base leonesa de Conde Gazola desde hace más de dos décadas, realiza siempre a la sombra de su boina mostaza y bale el lema Para Servir. El jurado del premio concedió por unanimidad este reconocimiento por «por su indudable» contribución a los ciudadanos, a la sociedad en general y por su entrega en cada una de las misiones a las que se enfrentan.

El teniente coronel del batallón leonés, Pablo Samaniego Pérez, recogerá hoy el galardón de Diario de León, que este año cumple su vigésima edición, en un acto que se celebrará en El Albéitar de la Universidad de León a las 13.00 horas. Una cita a la que asistirá el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y que presidirá la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri. La entrega del Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos del decano de la prensa leonesa reunirá a los representantes de la sociedad leonesa en un acto que comenzará en el Aula Magna San Isidoro y que continuará con un vino español en la zona de los jardines de El Albéitar.

ume gob

ume gob

El premio de Diario de León cumple 20 años, dos décadas reconociendo públicamente a instituciones o colectivos que destaquen por su aportación a la sociedad leonesa, por una trayectoria que redunde en León y en los leoneses. Y en este escenario se mueven los militares de la Unidad Militar de Emergencias. Medio millar de soldados procedentes de los tres Ejércitos —Tierra, el Aire y el Espacio y la Armada— que están preparados para actuar ante cualquier emergencia, no sólo del noroeste de la Península, también en todo el territorio nacional o en crisis internacionales si fuera preciso.

El medio millar de integrantes del BIEM V, el Batallón de Intervención en Emergencias de la UME en León, ha sido tradicionalmente el más activo de los cincos repartidos en bases estratégicas en toda España. Su amplia zona de intervención —Galicia, Asturias, Cantabria y toda Castilla y León— eleva sus operaciones en los incendios de los meses de verano, pero el personal del batallón cuenta con siete especializaciones, lo que les prepara casi para asistitir a cualquier emergencia. Y para eso se preparan, y lo hacen de forma constante, poniéndose siempre a prueba para estar preparados para lo imposible.

La Unidad Militar de Emergencias en León acumula ya 21 años a sus espaldas. Para estar capacitados y entrenados, realizan duras maniobras como semanas durmiendo en la nieve o adentrarse en cuevas para poder afrontar los rescates más complejos en los escenarios más inaccesibles. Se sumergen en aguas heladas, se pierden en la montaña para después poder encontrar a los senderistas y son especialistas en buceo, en la lucha contra incendios y su unidad de búsqueda y rescate urbano es reconocida por su alta capacidad.

Búsqueda y rescate urbano, rescate especializado en grandes nevadas, rescate subacuático, rescate acuático en superficie, rescate vertical, espeleosocorro y pelotón canino son las siete especializaciones del Biem V, que cuenta con dos centenares de vehículos multiusos y transformables para poder adaptarse a las necesidades de cada intervención, desde los incendios a las inundaciones.

Los militares de la UME llevan por bandera su lema: Para servir. Esa capacidad de servicio a la sociedad, de estar siempre listos para salir ante cualquier emergencia es lo que les ha hecho valedores del premio que cada año entrega Diario de León. De hecho, el tiempo de reacción del quinto batallón de la Unidad Militar de Emergencias es de quince minutos, un cuarto de hora en el que el primer elemento está operativo para salir hacia cualquier emergencia.

La boina mostaza que les diferencia se ha convertido en los últimos años en la cara más amable del Ejército español. El quinto batallón, el leonés, además ha participado en múltiples misiones internacionales como el terremoto de Ecuador en 2016 o la Operación Libre Hidalgo que se desarrolló en el Líbano en 2017, en los incendios que asolaron Portugal en octubre de 2025 y siempre están al pie del cañón ante cualquier emergencia que suceda en España, desde incendios a inundaciones como la dana de Valencia o el volcán de la Palma.

Entrenamiento constante

El entrenamiento de los soldados de la UME es constante, pero también avanzan en cuestiones tecnológicas. La Base Conde de Gazola del Ejército de Tierra, donde ya opera el quinto batallón, acoge a una pionera unidad, la Udrume. Su misión será el empleo de vehículos no tripulados, los conocidos como drones. Pero no sólo los drones aéreos, también terrestres y acuáticos. Desde León, esta unidad servirá de apoyo al resto de los batallones ante la intervención en emergencias. Los vehículos tripulados remotamente permitirán llegar donde ahora no se puede y, sobre todo, salvaguardar muchas vidas. Apoyo al personal humano y mejora de las capacidades.

Con la Udrume, se incorporarán otro centenar de soldados a León. Así, la Unidad Militar de Emergencia contará con 600 efectivos en la provincia, los 500 del quinto batallón y otros cien dedicados al manejo de los drones, que ya se han ido incorporando y testandos para conocer su capacidad de respuesta.

Diario de León quiere reconocer esa entrega. Será el teniente coronel del quinto batallón el que recoja la distinción que se extiende a todos y cada uno de los militares que han pasado por el quinto batallón, por aquellos que han trabajado en incendios, en inundaciones, en el volcán de la Palma, en las crisis internacionales y en la pandemia. Por los militares de la boina mostaza que cumplen a pies juntillas su lema: Para servir.

UME GOB

UME GOB

Estos han sido los premiados desde 2006 hasta 2025