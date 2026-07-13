Mañueco: «El V Batallón de la UME es una especie de ángel de la guarda del noroeste peninsular»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reconoció este lunes el trabajo de la UME y dijo que su V Batallón «es una especie de ángel de la guarda del noroeste peninsular y uno de los más activos y pioneros de España». Así lo aseguró Mañueco en la entrega del XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos que se celebró ayer en el Aula Magna del edificio El Albeitar.

El responsable de la administración autonómica quiso reconocer la labor de la Unidad Militar de Emergencias, al tiempo que recordó las dos décadas del desarrollo de este premio «que distingue a personas, también a instituciones, por sus aportaciones a esta provincia o por ser un notable ejemplo de valores reconocidos por todos». Es por eso por lo que dio la enhorabuena al Diario de León «por el acierto en la selección de los galardonados». UNa habilidad que —dijo— «hemos vuelto a ver en esta edición, en la labor de la Unidad Militar de Emergencias, en el V Batallón, una de las unidades más jóvenes del ejército».

Del premiado destacó también que «ha conseguido ser una de las unidades más queridas y respetadas dentro del ejército», así como su «constante preparación y acreditada profesionalidad, además de la generosa entrega que hace que cuando se os ve todo el mundo sienta alivio y tranquilidad». Por eso Mañueco hizo hincapié en que «estáis siempre ante cualquier tipo de crisis y vuestra presencia siempre se acoge y se recoge con esperanza».

Tuvo también el presidente de la Junta unas palabras para las víctimas del incendio de Almería: «Aprovecho la ocasión para enviar nuestro más sentido pésame a todas las víctimas, nuestro recuerdo a sus familiares, seres queridos y a todo el pueblo andaluz», aseveró.

«Lo dije hace unos días y lo vuelvo a repetir, los incendios son una brutal fuerza de la naturaleza que, cuando se hacen incontrolables, pueden tener consecuencias trágicas y son una amenaza a la que todos estamos expuestos», apuntó. En este sentido, quiso incidir «en la necesidad de que debe abordarse como una cuestión de Estado y con la máxima coordinación y colaboración entre administraciones». Al hilo de ello, señaló que en lo que va de 2026 son cerca de mil incendios los que ha afrontado el gobierno de Castilla y León para los que, hasta el momento, no se ha necesitado la intervención de la UME. «Toquemos madera y sigamos así», señaló.

Mañueco puso de manifiesto que la Unidad Militar de Emergencias «deja muy alto el pabellón en delicadas misiones internacionales», entre las que destacó lel terremoto de Venezuela. al tiempo que aprovechó para enviar «nuestro cariño hacia el pueblo venezolano».

Recordó, asimismo, la puesta en marcha de la unidad de drones que dará cobertura a todo el territorio nacional, de lo que dijo que es «algo especialmente importante la aplicación de las nuevas tecnologías para proteger y para dar seguridad a todas las personas».

León, a la cabeza

Las palabras de enhorabuena de Mañueco para la Unidad Militar de Emergencias fueron una constante en su discurso y aseguró que «desde el gobierno de Castilla y León queremos contribuir con unos sistemas de Protección Civil modernos, eficientes, eficaces y adaptados», algo con lo que se busca «ayudar también a las corporaciones locales con apoyo económico, mejorando la coordinación entre los servicios de Protección Civil, ampliando la flota de helicópteros medicalizados». Por eso, dijo que «León va a ser la provincia de la comunidad, y creo que de toda España, con más helicópteros medicalizados y también de Protección Civil».

Además, mostró un agradecimiento especial para Diario de León, a quien felicitó por su 120 aniversario. Una trayectoria «de labor ininterrumpida», por lo que quiso tener unas palabras de agradecimiento «a la gran familia histórica del Diario de León, una de las instituciones más importantes» de la provincia «y de España entera».

Mañueco añadió que «son 120 años siendo un referente prioritario de la sociedad leonesa, expresando la realidad cotidiana con veracidad y con profesionalidad, pegado a esta tierra, pegado a sus gentes y a sus valores». Por eso señaló que las páginas del decano de la prensa leonesa «han contado León desde su conocimiento cercano y profundo y desde ese vínculo sincero que tiene con esta tierra. Se puede decir que formáis parte de la identidad colectiva de León» porque «habéis sido crónica viva de todo lo que se ha construido junto a lo largo de estas 12 décadas y también como testigo próximo y objetivo del pulso vital de León». Un pulso que el presidente autonómico calificó de «ilusionante» porque «las tierras y gentes leonesas tienen un formidable potencial que debemos impulsar con el compromiso de todos».

Grado de Medicina

También mostró su agradecimiento a la Universidad de León, cuya oferta docente recordó que contará el próximo curso con el grado de Medicina. Un título «anhelado que cuenta ya con unas 5.500 preinscripciones», algo que —reconoció— «dice bien a las claras que el impulso que dimos, en el que nos implicamos también personalmente, fue un magnífico acierto». A este respecto, recordó que «esos primeros alumnos de la primera matrícula de este grado y de todos los grados de las universidades públicas de Castilla y León van a tener el impulso de una matrícula gratuita», algo que Mañueco calificó de «importante» y que servirá para que «tengamos capacidad de atracción de talento de otras comunidades autónomas y también para la retención de jóvenes que no tienen capacidad económica para poder estudiar». Una oferta educativa que calificó «de primer nivel».

Concluyó que Diario de León seguirá siendo «fiel notario de la realidad leonesa, como lo ha sido a lo largo de estos 120 años» porque «120 años no se celebran todos los días».