Adriana Ulibarri: «La boina mostaza es un símbolo de tranquilidad, esperanza y consuelo»

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

«Para servirnos a todos». Con esta frase emblemática, la presidenta de Diario de León, Adriana Ulibarri, resumió el espíritu que anima al V Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), al que entregó este lunes el Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos de Diario de León con motivo de su vigésimo aniversario.

En un discurso profundo y cargado de emoción, pronunciado en el Aula Magna de la Universidad de León, Ulibarri comenzó recordando la trayectoria del periódico, que el pasado 3 de febrero cumplió 120 años de historia. «Durante todo este tiempo hemos tenido el privilegio de estar presentes en los grandes acontecimientos de esta provincia, pero también en las pequeñas historias que dan sentido a la vida de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Las hemos vivido junto a los leoneses y las hemos contado con el compromiso que nos acompaña desde aquel ya lejano 1906. Esa ha sido siempre nuestra razón de ser», subrayó.

«Quizá esa sea una de las misiones de Diario de León: contar todo lo bueno que tiene esta tierra y poner en valor a las personas que la hacen mejor cada día», expresó Ulibarri, antes de centrar su intervención en los verdaderos protagonistas de la jornada: los miembros del V Batallón de la UME.

«Si nosotros intentamos presumir de León, el V Batallón de Intervención en Emergencias lleva ya veintiún años haciendo algo todavía más importante: protegerlo», afirmó con rotundidad. La presidenta elogió la «entrega, profesionalidad y vocación de servicio admirable» de sus integrantes, que «llevan el compromiso con el deber no solo bordado en el uniforme, sino profundamente arraigado en su forma de entender la vida».

Ulibarri detalló las misiones en las que participan: «Acuden allí donde más se les necesita: incendios, inundaciones, rescates, grandes nevadas, terremotos o cualquier desastre natural. Da igual que sea en León, en cualquier punto de España o incluso fuera de nuestras fronteras. Siempre están donde otros no pueden llegar».

Y no escatimó en reconocimiento: «Creo que no exagero si digo que los quinientos hombres y mujeres que integran este V Batallón son un auténtico orgullo para toda la provincia de León». Por este motivo, consideró que son «merecedores del Premio al Desarrollo Social y los Valores Humanos», un galardón que celebra este año su 20º aniversario «precisamente para agradecer el compromiso de quienes hacen mejor nuestra sociedad».

La presidenta aportó datos concretos sobre su operatividad: «Quince minutos. Ese es el tiempo que necesitan para estar preparados y partir hacia cualquier emergencia en el noroeste de España: Galicia, Asturias, Cantabria o cualquier rincón de Castilla y León».

Además, se detuvo en el potente simbolismo de su imagen: «Con el paso de los años, esa boina color mostaza se ha convertido en mucho más que parte de un uniforme. Es un símbolo de tranquilidad, de esperanza y de consuelo. La señal de que alguien ha llegado para ayudar». Todo ello, dijo, bajo un lema tan sencillo como inmenso: «Para servir». «Para servirnos a todos. Para estar al lado de quienes atraviesan el peor momento de sus vidas. Frente a situaciones que probablemente paralizarían a cualquiera de nosotros, ellos encuentran la fortaleza para actuar, para decidir y para salvar vidas», remarcó.

Dirigiéndose directamente al teniente coronel Pablo Samaniego, a quien llamó «querido Pablo», Ulibarri le solicitó: «Me gustaría pedirte que hagas llegar nuestro reconocimiento y nuestro más sincero agradecimiento a todos los hombres y mujeres que forman parte de la UME. Hoy entregamos este premio al Quinto Batallón, el que tiene su casa en León, pero en él queremos abrazar también el trabajo de toda la UME».

La elección del Aula Magna de la Universidad de León como escenario no fue casual. Ulibarri recordó que la Universidad fue la primera institución galardonada hace exactamente 20 años, cuando nació este premio. «Los verdaderos protagonistas de esta gala nunca hemos sido nosotros. Son todos y cada uno de los premiados que, a lo largo de estos veinte años, han dejado una huella imborrable en nuestra provincia», afirmó.

La presidenta quiso tener un recuerdo especial para todos ellos: «A todos ellos quiero volver a expresarles nuestro reconocimiento y nuestra admiración. Han contribuido, desde ámbitos muy distintos, al desarrollo social y a los valores humanos que dan sentido a una sociedad mejor».

Cerró su intervención reivindicando la esencia de León, «donde el corazón suele estar siempre por delante de cualquier otra bandera», y reafirmando la misión del periódico tras 120 años de historia.