Un motorista resulta herido tras una colisión con un turismo en León

Vista de la avenida José Aguado al sur de La Lastra. Zonas de aparcamiento en la avenida central.ramiro ramiro

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un varón adulto ha resultado herido este martes tras sufrir un accidente de tráfico en el que se han visto implicados un turismo y una motocicleta en León capital. El suceso ha ocurrido en el cruce de la avenida José Aguado con la calle Octavio Álvarez Carballo.

El centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 15:37 horas, solicitando asistencia médica para el motorista. Según las primeras informaciones, el hombre se encontraba consciente en el momento de la llegada de los servicios de socorro, aunque presentaba múltiples contusiones como consecuencia del impacto.

Ante esta alerta, el 1-1-2 dio aviso inmediato a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó los recursos sanitarios necesarios para atender al herido en el lugar del accidente.