La Policía Local detiene en León al preso buscado tras no regresar de su permiso

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Local de León detuvo durante la madrugada de este martes a un hombre que se encontraba en busca y captura tras no haber regresado al centro penitenciario donde cumple condena, tras disfrutar de un permiso carcelario.

La intervención policial tuvo lugar en la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, donde los agentes interceptaron al sospechoso. Al solicitarle la documentación para proceder a su identificación, el individuo emprendió la huida a pie de forma repentina. Sin embargo, la rápida reacción de las patrullas permitió darle alcance a los pocos metros.

Tras cotejar sus datos en la base policial, los agentes confirmaron que sobre él pesaban varias requisitorias judiciales vigentes de búsqueda, detención y personación por quebrantamiento de condena.

Una vez formalizada la detención en el lugar de los hechos, el hombre fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional para proceder con las diligencias oportunas y su posterior puesta a disposición judicial.