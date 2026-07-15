León encabeza la subida de precios en la autonomía con un incremento del IPC del 3,3 % en junio

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La provincia de León se ha situado, junto a Soria, a la cabeza de la subida de precios en Castilla y León al registrar una tasa de inflación interanual del 3,3 % en junio. Los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que la provincia lidera el encarecimiento generalizado del coste de la vida en la comunidad, donde la media autonómica se situó en el 3,1 % respecto al mismo mes de 2025 (una décima menos que el interanual de mayo y medio punto más en la comparativa mensual).

León es también la provincia de la comunidad que acumula una mayor subida de la inflación en lo que va de año, registrando un 2,6 % en el primer semestre de 2026, frente al 2,1 % de Segovia y Zamora. En lo que respecta a la variación mensual, los precios en León aumentaron cuatro décimas entre mayo y junio.

La evolución del coste de la vida en la comunidad

Por detrás de la subida del 3,3 % registrada en León y Soria, se sitúan Valladolid (3,2 %), Burgos (3,1 %), Zamora (3,0 %), Palencia (2,9 %), Ávila (2,8 %) y Salamanca y Segovia (ambas con un 2,7 %).

A nivel autonómico, el grupo que más se ha encarecido en el último año ha sido el de la electricidad, gas y otros combustibles, que subieron un 8,4 % interanual (un 8,2 % en el último mes). Por su parte, la calefacción, el alumbrado y la distribución de agua están un 7,9 % más caros que hace un año. El transporte subió un 5,1 % anual (aunque bajó un 1,3 % mensual) y los restaurantes y hoteles aumentaron sus precios un 5 % respecto a junio de 2025. Los alquileres de vivienda subieron un 2,3 % interanual.

El comportamiento de la cesta de la compra

La cesta de la compra en la comunidad se ha encarecido un 1,8 % en los últimos doce meses. Los huevos lideran las subidas de los alimentos con un incremento del 16,5 % respecto a junio del año pasado, seguidos por la carne de vacuno, que está un 12,2 % más cara.