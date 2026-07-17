San Andrés del Rabanedo posee 26 M€ que no puede tocar por retrasos administrativos

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Una paradoja burocrática mantiene maniatado económicamente al Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo. El municipio dispone de un imponente pulmón financiero de 26,3 millones de euros en sus arcas, pero no puede gastar ni un solo céntimo de esta cuantía. El motivo es estrictamente administrativo al no haber presentado aún las cuentas generales de los ejercicios de 2024 y 2025, una tramitación que se ha visto gravemente afectada por la inestabilidad en la plaza de interventor.

Sin embargo, el equipo de Gobierno ha iniciado ya la cuenta atrás para liberar estos fondos. El primer paso se da hoy con la probable aprobación en la comisión de Cuentas de la cuenta de 2024. El segundo hito será en un mes, según prevén, con la de 2025. Completar este doble trámite desbloqueará el uso de los 26,3 millones y permitirá al Ayuntamiento recuperar los dos millones retenidos por Hacienda de la Participación en los Tributos del Estado como penalización por el retraso en la rendición de cuentas. Esta parálisis administrativa choca con la excelente realidad financiera que refleja la Cuenta General de 2024.

El documento ratifica que el Ayuntamiento tiene el dinero, es solvente y genera ahorros, pero las reglas fiscales y los retrasos le impiden aplicarlo a pie de calle. Para poder revertir el «acuerdo de no disponibilidad» de fondos —un veto temporal al gasto aplicado al haber incumplido la regla de gasto ese año— el equipo de Gobierno llevará a finales de este mes al Pleno Ordinario la anulación de esta restricción, coincidiendo con la aprobación definitiva de la liquidación de 2025.

El bloqueo de los 26,3 millones de remanente total (un 54,6% más) no se debe a una falta de fondos, sino a un atasco de papeles. No obstante, los datos de solvencia del ejercicio son históricos para San Andrés con un ahorro neto récord de 7.081.173,27 euros (un 20,6% más que en 2023) y un superávit presupuestario ajustado de 8.405.243,16 euros. Los remanentes de tesorería para gastos generales ascienden a su vez a 15,53 M€ y el dinero líquido real en bancos creció en 2,2 millones hasta situarse en 14,94. La deuda también se ha ido reduciendo en los últimos años de los lejanos 80 millones de 2011 a los 34,5 actuales (un 141% sobre los recursos ordinarios, tras lograr una rebaja de 46 puntos porcentuales).

El objetivo final es salir del Plan de Ajuste este año al poner al día la contabilidad municipal , que permitirá recuperar la autonomía total. El Ayuntamiento tiene como meta prioritaria destinar los recursos necesarios a finales de este año para bajar la deuda por debajo del 110%.

Al cruzar ese límite, San Andrés podrá abandonar definitivamente el restrictivo Ajuste impuesto por el Estado y eliminar de una vez las tutelas financieras que impiden al municipio diseñar libremente sus presupuestos, mejorar sus servicios públicos y realizar las inversiones que los vecinos llevan años reclamando. Hasta que ese momento llegue, el primer gran paso para empezar a mover el dinero se juega hoy en la comisión con la aprobación de las cuentas de 2024.