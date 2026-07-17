Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, subrayó hoy la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización. “Esa transformación digital dentro de la administración tenemos que hacerla desde la confianza y la seguridad también hacia los ciudadanos y hacia la propia administración” dijo y recordó que en materia de ciberseguridad cuenta con el Centro de Operaciones de Seguridad, que cuenta con un desembolso económico de 1,8 millones de euros anuales para mejorar la capacidad de detección y respuesta ante los ciberataques y, de este modo, proteger los servicios digitales y los datos de la ciudadanía. En 2024, el SOC gestionó más de 18.900 alertas de seguridad, que derivaron en 1.590 incidentes.
También aludió al Centro de Supercomputación de Castilla y León, Scayle, con sede en la capital leonesa y remarcó que “está a la vanguardia de la tecnología” y los 20 millones de inversión destinados en la pasada legislatura a su mejora permitió multiplicar por diez su capacidad de almacenamiento y de comunicación. Además, recordó que se han licitado intervenciones por más de cinco millones en ciberseguridad para esa “gran computadora que tanto servicio da tanto a universidades, administraciones, a usuarios”.
La consejera incidió además en que la Junta prepara una red de telecomunicaciones para emergencias; “vital para poder coordinar y ser más efectivo en casos de crisis”, comprometida por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, cuya fecha de puesta en marcha aún no se conoce.
Así lo manifestó hoy en la capital leonesa, donde participó en la inauguración de la jornada 'Comunicaciones críticas: la red que protege cuando más importa', organizada por el Diario de León y Telefónica, cuya directora territorial, Beatriz Herranz, comentó que la compañía “aporta soluciones a las empresas, las administraciones y a los ciudadanos para que en una situación de contingencia sepan responder y puedan continuar su servicio prestándose de forma natural”.
La cita también sirvió para abordar cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, como la computación cuántica y contó con la presencia de la directora general de Protección Civil de la Junta, Irene Cortés, la del Scayle, Hilde Pérez, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, el director general del Instituto Nacional de Ciberseguridad, Félix Barrio, y el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón.
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización
Sanchidrián subraya la apuesta de la Junta por la ciberseguridad y la digitalización