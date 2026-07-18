Apuñalado un joven en el tórax durante una pelea a primera hora en el Barrio Húmedo de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un joven ha resultado herido por arma blanca en el transcurso de una pelea con otro joven a primera hora de esta mañana en la calle Zapaterías, en el barrio Húmedo de la capital leonesa, y ha sido trasladado en UVI móvil al hospital de León, según han confirmado a EFE fuentes de la Policía Municipal.

El servicio autonómico de emergencias 1-1-2 ha detallado que en torno a las 7.20 horas ha recibido varias llamadas de vecinos de la zona de ocio en la capital leonesa en las que se alertaba de la pelea entre dos jóvenes, con uno de ellos herido por arma blanca en el tórax.

Por ello, el 1-1-2 ha avisado a las policías nacional y local y a emergencias sanitarias de la sanidad autonómica, Sacyl, que enviaron a la zona del casco histórico una UVI móvil para asistir al herido que se encontraba consciente y que posteriormente fue trasladado al centro hospitalario.

Se siguen recabando datos sobre los hechos, sin que el agredido por arma blanca, según las mismas fuentes policiales, se encontrara herido de gravedad ya que accedió a la ambulancia por su propio pie