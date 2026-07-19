La Universidad de León ya tiene cubierto el cupo de 30 de los 47 grados que oferta

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Con el segundo listado de admitidos en la Universidad de León, la institución académica leonesa ya tiene cubiertas todas las plazas que oferta en 30 de los 47 grados (incluyen también los dobles recorridos) que ofrece. El segundo proceso de matrícula se abrirá este lunes y estará abierto hasta el martes (19 y 20 de julio) y queda pendiente aún un tercer proceso.

El impacto de Medicina en la oferta de la Universidad de León ha quedado patente porque sigue liderando la nota de corte más alta de toda la oferta académica en los campus de Vegazana y Ponferrada. Junto con este nuevo título, han cubierto también todas sus plazas Biología, Biotecnología, Aeroespacial, Enfermería (tanto en León como en el Bierzo), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Fisioterapia y Veterinaria, que siempre forman parte de los grados con más demanda en la Universidad de León y, por lo tanto, lideran las notas de corte curso tras curso. Junto con ellas, también tienen el cupo lleno Derecho, Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial o los tres grados que ofrece la Facultad de Educación (Infantil, Primaria y Educación Social).

La Universidad de León ofrece para los estudiantes de primer curso 2.600 plazas repartidas en 42 grados y cinco dobles recorridos, con los que el alumno puede obtener una doble titulación en menor tiempo. Con los 30 títulos que ya está llenos, la institución académica tiene cubiertas ya casi el 72% de su oferta total, ya que muchos de estos grados que están completamente ocupados son también los que más plazas ofrecen, entre ellos Derecho, que es la que cuenta con mayor número de asientos para los alumnos de primero: 135 plazas.

Baile de plazas

El siguiente listado de admitidos se hará público el 24 y, por consiguiente, el nuevo proceso de matrícula será del 24 al 27 de julio y el curso académico comenzará el 9 de septiembre, aunque la matrícula no se cerrará formalmente hasta el 21 de septiembre, para aquellos estudiantes que presenten su solicitud fuera de los plazos establecidos para julio. Habrá nuevos listados de admitidos, el primero el 28 de agosto y, el resto, ya durante el mes de septiembre.

El baile de plazas aún está abierto, pendiente de los cambios que realicen los nuevos alumnos que durante los siguientes procesos decidan cambiar de universidad, pero el movimiento en las carreras con más demanda puede ser ya mínimo. De momento, entre los títulos que aún cuentan con vacantes están Ingeniería Minera; Ingeniería en Geotecnologías y Topografía; Ingenieríá Minera y Energía; Agraria; Ciencias Gastronómicas; Economía; Turismo; Relaciones Laborales y Recursos Humanos; Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática; Lengua Española y su Literatura; Filología Moderna: Inglés; Geografía y Ordenación del Territorio; Historia; Historia del Arte; el doble grado de Historia e Historia del Arte y Trabajo Social.

Más demanda

Los grados de Ciencias de la Salud son los que más demanda tienen a nivel nacional y la Universidad de León no se escapa de esta casuística, con la incorporación, además, de Medicina. El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo incide en esta cuestión, para especificar que en las universidades públicas presenciales es Salud la familia con más tirón, con 4,35 solicitudes por plaza, destacando Cantabria y Asturias con más de 10 solicitudes por plaza. A nivel estatal la media son 9,5 plazas por alumno en Medicina.

A nivel nacional, Informática tiene unas tasas de ocupación del 100%, Educación del 97,5%, Negocios y Administración y Derechos, del 96,4%, Ciencias, del 96% y las carreras de Ingeniería, Industria y Construcción, del 95%.

El estudio también incide en que casi uno de cada dos alumnos universitarios en Castilla y León acaba sus estudios de grado en el tiempo estipulado, cuatro cursos, con una media del 44,7% dentro de esta tasa de idoneidad que encabezan Navarra (52,29) y Cataluña (46,7), según consta en el denominado «Mapa interactivo de las universidades españolas» de la Fundación Conocimiento y Desarrollo.

Las autonomías con mayor porcentaje de titulados en ámbitos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), según el análisis de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, son Asturias (31%), el País Vasco (29,4%) y Aragón (28%), frente al promedio del 22% que registra el conjunto de las universidades presenciales en el territorio nacional. Por el contrario, los estudios vinculados a los servicios y a las artes y humanidades son los que tienen menores tasas de ocupación y presentan menos de una solicitud por plaza.

Castilla y León es una de las comunidades autónomas preferidas por los estudiantes incorporados a las aulas desde el extranjero, con el 14,6% del total en España, por detrás de Navarra (22,1) y de Cantabria (17,3).