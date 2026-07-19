Una mujer hospitalizada por inhalar humo en el incendio de una vivienda en La Robla

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Una mujer de mediana edad ha sido trasladada a primera hora de la mañana de este domingo al hospital de León tras resultar intoxicada por el humo del incendio en una vivienda de la calle Gordón Ordás de La Robla (León), según ha informado el servicio autonómico de emergencias 1-1-2.

En torno a las 05:47 horas de este domingo varias llamadas telefónicas de vecinos ha alertado al 1-1-2 de un incendio en una vivienda de La Robla, del que desde emergencias avisaron a la Guardia Civil de León y a los Bomberos de León, además de a la empresa distribuidora de gas Nedgia.

Posteriormente, la Guardia Civil ha solicitado asistencia para una mujer, de mediana edad, que sufría los efectos de la inhalación de humo.

Emergencias Sanitarias-Sacyl ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario del centro de salud de la localidad.

Finalmente, la ambulancia ha trasladado a la mujer intoxicada al Complejo Universitario del Hospital de León.