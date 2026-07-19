Un incendio en un solar privado en San Andrés obliga a intervenir a los bomberos y genera una intensa columna de humo
El incendio en la calle Gregorio Boñar, que ya está controlado, no ha provocado daños personales
Un incendio declarado este domingo en un solar de titularidad privada de la calle Gregorio Boñar, en San Andrés del Rabanedo, ha movilizado a los Bomberos de León, Policía Nacional y Policía Local. El fuego, que ha originado una intensa columna de humo visible en la zona en torno a las 15:30 horas, ha quedado controlado tras la intervención de los servicios de emergencia.
Los bomberos trabajan en las labores de extinción y aseguramiento de la zona, mientras que desde la Concejalía de Servicios Generales se ha dado orden al servicio municipal de jardinería para que proceda a refrescar las zonas colindantes como medida preventiva y evitar posibles rebrotes.
La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Caurel, y el concejal de Servicios Generales, Alejandro Calvo, se han personado en el lugar del incendio para seguir de primera mano la evolución de los trabajos de extinción y compartir con los vecinos la preocupación por lo sucedido, interesándose además por la situación y la respuesta de los servicios de emergencia.
El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo recuerda que el terreno afectado es un solar particular e insiste en la necesidad de que los propietarios mantengan sus fincas y parcelas debidamente segadas y en buen estado de conservación, especialmente durante los meses de mayor riesgo de incendios.
En este sentido, el Consistorio viene realizando una labor constante de vigilancia y control. Solo durante el pasado año se remitieron cerca de 200 requerimientos a propietarios de parcelas privadas para que procedieran a su limpieza y mantenimiento, con el objetivo de reducir riesgos para la seguridad y la salubridad pública.
El incendio, que ya está controlado, no ha provocado daños personales. Desde el Ayuntamiento se agradece la rápida intervención y la coordinación de los Bomberos, la Policía Nacional y la Policía Local, cuya actuación ha permitido controlar el fuego y evitar su propagación a las parcelas y zonas colindantes.