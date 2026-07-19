Un incendio en un solar privado en San Andrés obliga a intervenir a los bomberos y genera una intensa columna de humo

Un incendio declarado este domingo en un solar de titularidad privada de la calle Gregorio Boñar, en San Andrés del Rabanedo, ha movilizado a los Bomberos de León, Policía Nacional y Policía Local. El fuego, que ha originado una intensa columna de humo visible en la zona en torno a las 15:30 horas, ha quedado controlado tras la intervención de los servicios de emergencia.

Los bomberos trabajan en las labores de extinción y aseguramiento de la zona, mientras que desde la Concejalía de Servicios Generales se ha dado orden al servicio municipal de jardinería para que proceda a refrescar las zonas colindantes como medida preventiva y evitar posibles rebrotes.

La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, Ana Caurel, y el concejal de Servicios Generales, Alejandro Calvo, se han personado en el lugar del incendio para seguir de primera mano la evolución de los trabajos de extinción y compartir con los vecinos la preocupación por lo sucedido, interesándose además por la situación y la respuesta de los servicios de emergencia.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo recuerda que el terreno afectado es un solar particular e insiste en la necesidad de que los propietarios mantengan sus fincas y parcelas debidamente segadas y en buen estado de conservación, especialmente durante los meses de mayor riesgo de incendios.

En este sentido, el Consistorio viene realizando una labor constante de vigilancia y control. Solo durante el pasado año se remitieron cerca de 200 requerimientos a propietarios de parcelas privadas para que procedieran a su limpieza y mantenimiento, con el objetivo de reducir riesgos para la seguridad y la salubridad pública.

El incendio, que ya está controlado, no ha provocado daños personales. Desde el Ayuntamiento se agradece la rápida intervención y la coordinación de los Bomberos, la Policía Nacional y la Policía Local, cuya actuación ha permitido controlar el fuego y evitar su propagación a las parcelas y zonas colindantes.