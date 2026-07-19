Alegato de la Ruta de la Plata: "Sin tren, Europa es ficción en el oeste»

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

«No les hablo desde la distancia de un funcionario, sino como una persona a la que le afectan directamente las políticas que ustedes aplican. Les hablo como joven extremeño. Pertenezco a una generación que creció bajo el amparo de una eterna promesa: que Europa era un proyecto de cohesión real, un ecosistema donde el lugar de nacimiento jamás determinaría la escala de nuestras oportunidades», expuso Juan Javier Sánchez Grano de Oro, mientras exponía a los parlamentarios de Europa la urgencia de recuperar la Ruta de la Plata. Para que intercedan y frenen el bloqueo del Gobierno de España. «Hoy venimos aquí a denunciar una fractura intolerable, un muro invisible que divide a mi país en dos. Mientras las grandes capitales de nuestro continente diseñan una mañana hiperconectado y digital, vemos cómo en el oeste de España el mapa se vacía. Nuestros pueblos se quedan sin gente y se apagan en un invierno demográfico irreversible. Además, el tren del progreso no es simplemente que pase de largo, sino que se nos ha desmantelado en la cara. Lo que hoy padece nuestra tierra no es una maldición geográfica, sino que es un castigo consciente», argumentó en torno a la hemiplejia del oeste español. Pedir la Ruta de la Plata no es el lamento de un pueblo que viene a pedir limosna o subvenciones asistenciales; es un acto de legítima defensa, un grito de rebeldía generacional contra la desidia de un Gobierno nacional, un Gobierno central que lleva décadas asfixiando nuestro derecho al futuro. Por tanto, venimos a exigir la reapertura de la Vía de la Plata y lo hacemos armados con la fuerza del derecho europeo que el Gobierno de España pisotea sistemáticamente», expresó Sánchez Grano de Oro. «Es intolerable que se pretenda camuflar la falta de voluntad política bajo el cobarde paraguas de la imposibilidad presupuestaria o de plazos técnicos inamovibles. El Gobierno de España viola el artículo 174 del tratado europeo, un mandato imperativo que obliga a reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones, atendiendo de forma prioritaria a territorios que sufren desventajas demográficas, como las regiones afectadas por el trazado de esta Vía de la Plata. Ignorar de forma sistemática este aislamiento es violar este principio fundamental de cohesión económica, social y territorial. Además, si acudimos a los informes históricos de Mario Draghi y Enrico Letta, los resultados son demoledores. Un continente sin arterias logísticas integradas está condenado a la irrelevancia industrial frente a otras potencias globales. Sin trenes, el mercado único en el oeste de España es una completa ficción», explicó a los parlamentarios. «La traición política que se esconde tras esta burocracia nacional, la respuesta de la Comisión Europea a la petición arroja un veredicto demoledor que desarma la propaganda del Gobierno español. La Comisión ha incluido esta infraestructura dentro de la red global de transportes, fijando el año 2050 como límite máximo de ejecución. Es el Gobierno español el que no la quiere ejecutar y pretende agotarse en el plazo máximo. Ponen a Bruselas como escudo burocrático. El bloqueo no es técnico, ni financiero, ni europeo; tiene nombre y apellidos: es el Gobierno de España». Esta Comisión de Peticiones no puede limitarse a ser un buzón de quejas encargado de archivar las esperanzas de todo un pueblo para no incomodar a un Gobierno nacional. No nos obliguen a elegir entre nuestro legítimo derecho a prosperar y nuestro sagrado derecho a permanecer en la tierra que nos vio nacer. Nos negamos rotundamente a ser la generación del olvido. Exigimos justicia, exigimos dignidad».

«Basta de poner la excusa de Bruselas; el bloqueo tiene un nombre: el Gobierno de España», explicó a la comisión de peticiones«Pertenezco a una generación que creció bajo una promesa; el lugar de nacimiento no determinaría las oportunidades»