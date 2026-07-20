La León-Braganza limpia el camino

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La Asociación Autovía León-Bragança, entidad técnica y de municipios de carácter cultural, creada para reivindicar esta infraestructura como algo fundamental para el desarrollo de la provincia de León y Zamora, Asturias y el norte de Portugal, celebró la decimosegunda samblea anual que tuvo lugar en la Biblioteca Municipal de La Bañeza. Los asambleístas hicieron un repaso a las actividades de la Asociación en este último año reivindicando esta infraestructura. Se acordó solicitar ya una entrevista con Cristina Sanchidrián, nueva Consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Castilla y León, así como con Isabel Ferreira, Presidenta de la Cámara Municipal de Braganza. Los asambleístas acordaron mantener activas las reivindicaciones como algo irrenunciable, máxime conociendo el apoyo masivo de las instituciones de las provincias afectadas. Es imprescindible que el Gobierno Central y la Junta de Castilla y León entiendan que se trata de una conexión de vital importancia para León y Zamora al unirlas con una comunicación adecuada con el Norte de Portugal y por tanto para todo el Noroeste peninsular. El vial que se reivindica uniría el norte de Portugal con el norte de Zamora, y León, como punto central del Noroeste español, para continuar hacia Asturias y el puerto de Gijón donde las autopistas del mar permiten alcanzar el centro de Europa. Igualmente se acordó insistir ante la Consejería de Movilidad de la Junta para que el proyecto en el tramo Puebla de Sanabria-Frontera en Rihonor, donde ya se han iniciado las expropiaciones, que se agilice su licitación y se concrete el punto de unión en dicha frontera con el tramo Bragança-Rihonor. Se insistirá de inmediato ante el Ministerio de Transportes y la propia Junta, para la redacción del proyecto del Puente Internacional que unirá ambos tramos.

la asociación pedirá cita a la consejera Sanchidrián para avanzar gestiones