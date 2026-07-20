Diario de León

La Diputación de León consolida su programa de autodefensa para mujeres víctimas de violenciamachista

Además del aprendizaje de técnicas de autoprotección, la iniciativa persigue ofrecer una respuesta integral que contribuya a reforzar su confianza

Europa Press

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La Diputación de León, a través de su Programa de Mujer e Igualdad, ha puesto en marcha por segundo año consecutivo una serie de cursos de autodefensa personal dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista.

Esta iniciativa, impulsada por el área de Derechos Sociales bajo la dirección del diputado Francisco Javier Álvarez, busca dotar a las participantes de claves para su protección, especialmente en las zonas rurales de la provincia.

El proyecto se enmarca en el modelo 'Violencia cero' impulsado por la Junta de Castilla y León. Cada uno de los cursos tiene una duración de 25 horas y está orientado a proporcionar a las mujeres destinatarias herramientas para mejorar su seguridad personal, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Además del aprendizaje de técnicas de autoprotección, la iniciativa persigue ofrecer una respuesta integral que contribuya a reforzar su confianza, autonomía y capacidad para afrontar situaciones de riesgo, además de favorecer la recuperación de su bienestar físico y emocional.

El desarrollo de la actividad corre a cargo de la entidad especializada Assault Krav Maga, que imparte una formación técnica y táctica del proyecto. Hasta la fecha se han impartido talleres en las localidades de Fabero y la Bañeza y el programa formativo de este año tiene previsto concluir en Astorga, localidad en la que se planifica el último curso.

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