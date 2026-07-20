La Diputación de León consolida su programa de autodefensa para mujeres víctimas de violenciamachista

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La Diputación de León, a través de su Programa de Mujer e Igualdad, ha puesto en marcha por segundo año consecutivo una serie de cursos de autodefensa personal dirigidos a mujeres víctimas de violencia machista.

Esta iniciativa, impulsada por el área de Derechos Sociales bajo la dirección del diputado Francisco Javier Álvarez, busca dotar a las participantes de claves para su protección, especialmente en las zonas rurales de la provincia.

El proyecto se enmarca en el modelo 'Violencia cero' impulsado por la Junta de Castilla y León. Cada uno de los cursos tiene una duración de 25 horas y está orientado a proporcionar a las mujeres destinatarias herramientas para mejorar su seguridad personal, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Diputación de León.

Además del aprendizaje de técnicas de autoprotección, la iniciativa persigue ofrecer una respuesta integral que contribuya a reforzar su confianza, autonomía y capacidad para afrontar situaciones de riesgo, además de favorecer la recuperación de su bienestar físico y emocional.

El desarrollo de la actividad corre a cargo de la entidad especializada Assault Krav Maga, que imparte una formación técnica y táctica del proyecto. Hasta la fecha se han impartido talleres en las localidades de Fabero y la Bañeza y el programa formativo de este año tiene previsto concluir en Astorga, localidad en la que se planifica el último curso.