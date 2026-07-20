¿Tu casa se hunde? Compruébalo en la nueva herramienta por satélite del Miteco para 12.466.833 viviendas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una tecnología espacial europea lleva años midiendo milímetros de hundimiento del suelo bajo nuestros pies. Ahora, por primera vez en España, cualquier persona puede acceder a esa información de forma gratuita y comprender qué está ocurriendo exactamente bajo su vivienda en León. La herramienta HomeFax ha democratizado el acceso a datos que hasta ahora permanecían ocultos en plataformas técnicas gubernamentales.

La plataforma permite introducir cualquier dirección de la ciudad leonesa o de cualquier otro lugar de España y obtener un informe detallado sobre los riesgos físicos que afectan a ese inmueble concreto. No se trata de estimaciones generales, sino de mediciones específicas realizadas por satélites y cartografías oficiales del Estado que ahora se presentan en un lenguaje accesible para el ciudadano común.

Jorge A. Torres, creador de esta innovadora herramienta, explica que su objetivo era claro: "Los datos de satélite y de zonas inundables existen y son públicos, pero están dispersos y en jerga técnica. Los hemos reunido para que cualquiera pueda comprobar, dirección a dirección, los riesgos de una vivienda antes de comprarla".

Tecnología satelital europea al servicio del ciudadano

El sistema utiliza información del satélite europeo Copernicus, que ha analizado 727.234 puntos de medición en León durante el periodo comprendido entre 2020 y 2024. Esta tecnología de observación terrestre detecta movimientos verticales del terreno con precisión milimétrica, permitiendo identificar áreas donde el suelo experimenta subsidencia o hundimiento progresivo.

Inundaciones provocadas por el desbordamiento de los ríos.dl

Los resultados globales son tranquilizadores para la capital leonesa: aproximadamente el 96% del terreno urbano se comporta de forma estable según estas mediciones satelitales. Sin embargo, los responsables de HomeFax insisten en que estas cifras corresponden al conjunto de la ciudad y que cada propiedad puede presentar condiciones particulares que solo se revelan al consultar dirección por dirección.

La subsidencia del terreno es un fenómeno geológico que puede tener múltiples causas: desde la naturaleza del subsuelo hasta actividades humanas como extracciones de agua subterránea o antiguas explotaciones mineras. En regiones de España como Murcia o zonas de Andalucía, este problema afecta a miles de viviendas, causando grietas estructurales y depreciación del valor inmobiliario.

Cartografía oficial de zonas inundables

Además de los datos satelitales, HomeFax integra la cartografía oficial del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este sistema delimita con precisión las áreas de León susceptibles de sufrir inundaciones en diferentes escenarios temporales.

La herramienta muestra las zonas inundables delimitadas para avenidas de tres periodos de retorno diferentes: 10, 100 y 500 años. Estos datos son especialmente relevantes en el entorno de los ríos Bernesga y Torío, que atraviesan la ciudad y han protagonizado episodios de crecidas históricas que afectaron a barrios enteros.

Una avenida de 10 años es aquella que estadísticamente tiene un 10% de probabilidad de ocurrir cada año, mientras que una de 500 años tiene solo un 0,2% de probabilidad anual. Conocer en qué zona se ubica una vivienda respecto a estos mapas resulta fundamental para valorar el riesgo real de inundación y las implicaciones para los seguros del hogar.

Implicaciones para compradores y propietarios

La disponibilidad de esta información cambia radicalmente el panorama para quienes están considerando adquirir una vivienda en León. Tradicionalmente, estos datos técnicos quedaban reservados a profesionales inmobiliarios, tasadores o técnicos municipales que sabían dónde y cómo buscarlos en las plataformas oficiales.

Los expertos inmobiliarios señalan que el conocimiento de estos riesgos físicos puede influir significativamente en el valor de mercado de una propiedad. Una vivienda ubicada en zona inundable o sobre terreno inestable no solo presenta mayores costes de seguro, sino también potenciales problemas estructurales futuros que requerirán inversiones en reparaciones.

En España, la Ley de Crédito Inmobiliario obliga a informar sobre estos aspectos en las operaciones de compraventa con financiación hipotecaria, pero muchos compradores desconocen cómo acceder realmente a información verificable y actualizada sobre su futura vivienda.

Limitaciones y recomendaciones técnicas

Los creadores de HomeFax son transparentes respecto a las limitaciones de su servicio. Los datos proporcionados tienen carácter orientativo y proceden exclusivamente de fuentes públicas oficiales, pero no sustituyen en ningún caso una inspección técnica presencial realizada por profesionales cualificados.

Un informe de subsidencia satelital puede indicar tendencias generales del terreno, pero solo un estudio geotécnico específico puede determinar con precisión la afectación real de una estructura concreta. Del mismo modo, estar fuera de las zonas oficialmente catalogadas como inundables no garantiza inmunidad total ante eventos meteorológicos extremos.

Expansión del servicio a otras ciudades

Aunque actualmente el servicio se centra en León, la metodología desarrollada por HomeFax resulta aplicable a cualquier municipio de España. La plataforma prevé extender su cobertura gradualmente a otras ciudades españolas, democratizando el acceso a información que hasta ahora requería conocimientos técnicos especializados o el pago de costosos informes profesionales.

Esta iniciativa se enmarca en una tendencia creciente hacia la transparencia en el sector inmobiliario español, donde los compradores demandan cada vez más información verificable antes de tomar decisiones de inversión que suelen representar el mayor compromiso financiero de sus vidas.