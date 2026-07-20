Una persona fallecida y tres heridos en el accidente entre un camión y una furgoneta en San Adrián del Valle

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Una persona ha perdido la vida y otras tres han resultado heridas de diversa consideración este lunes tras producirse una colisión frontal o por alcance —cuyas causas exactas investiga la autoridad competente— entre una furgoneta y un camión en el kilómetro 277 de la carretera N-VI, a su paso por la localidad leonesa de San Adrián del Valle.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió múltiples llamadas de alerta que informaban del accidente, detallando que la furgoneta había volcado como consecuencia del impacto. Según los avisos iniciales, al menos dos personas permanecían atrapadas en su interior —una mujer que se encontraba inconsciente y un varón—, mientras que el conductor del camión tampoco había podido salir de la cabina.

Ante la gravedad del aviso, la sala de operaciones del 1-1-2 activó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico de León, a los Bomberos de la Diputación de León, a los bomberos de Benavente (dada la proximidad geográfica) y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. El operativo sanitario desplazado al lugar incluyó una UVI móvil, un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico.

Una vez en el lugar del siniestro, el personal médico confirmó el fallecimiento de uno de los afectados y procedió a la atención de los otros tres heridos. Tras una primera valoración y estabilización sobre el terreno, dos de los pacientes fueron evacuados de urgencia en el helicóptero medicalizado y la UVI móvil al Complejo Asistencial Universitario de León, mientras que el tercer herido fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al hospital de Benavente.