Tres heridos en el accidente entre un camión y una furgoneta en San Adrián del Valle

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

Tres personas han resultado heridas este lunes tras la colisión entre un camión y una furgoneta en el kilómetro 277 de la N-VI, a la entrada de la localidad de San Adrián del Valle, un accidente para el que se han movilizado varios medios, entre ellos un helicóptero medicalizado.

Los Servicios de Emergencia han informado de que a las 14:15 horas la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido varias llamadas alertando del accidente entre los dos vehículos.

Según los alertantes, el conductor del camión se encontraba herido, mientras que la furgoneta involucrada había volcado y sus dos ocupantes también habían resultado heridos, con uno de ellos atrapado dentro del vehículo.

El 112 ha trasladado el aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de la Diputación de León y a los bomberos de Benavente, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un helicóptero medicalizado.

Por el momento no se tiene más información sobre el estado de los heridos.