Las 2.000 Tcae de León, al límite por sobrecarga laboral y brecha salarial

La publicación del informe Situación del Personal Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería en España. 2025, el primer análisis demográfico y laboral específico elaborado por el Ministerio de Sanidad, ha puesto sobre la mesa una realidad crítica que afecta de forma directa a la provincia de León.

En el territorio leonés ejercen actualmente unas 2.000 Tcae, un colectivo fuertemente feminizado y con una media de edad de 47 años, que soporta los peores indicadores de salud mental de todo el sistema sanitario, según el documento.

La principal denuncia que surge en León tras conocerse los datos del informe es la gestión «a ciegas» de los recursos humanos. El Ministerio de Sanidad y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) han admitido que la falta de un registro único y homogéneo de profesionales impide cuantificar con exactitud cuántas Tcae se necesitarían realmente en los centros asistenciales leoneses. Esta carencia estructural cronifica el déficit de personal en un entorno marcado por el envejecimiento de la población y el incremento de pacientes crónicos y dependientes en la provincia.

Los datos de la encuesta, en la que han participado más de 30.000 profesionales del país, reflejan una situación de precariedad diaria en los hospitales de la provincia y los centros sociosanitarios. Solo el 25,4% de las trabajadoras considera que las plantillas son suficientes para ofrecer unos cuidados de calidad.

La consecuencia más grave de este déficit de personal repercute directamente en los pacientes: una de cada cuatro profesionales leonesas se ve obligada de forma habitual a dejar actividades propias del cuidado sin realizar debido a la estricta falta de tiempo provocada por la sobrecarga. «La complejidad de los pacientes ha aumentado notablemente, lo que se traduce en una doble o incluso triple carga de cuidados», advierten desde el Comité Nacional de Cuidados.

El informe también refleja el desgaste psicológico, con niveles de afección mental muy superiores a los de los médicos y enfermeros europeos, ya que el 37,1% sufre síntomas compatibles con un probable trastorno depresivo mayor; el 24,4% alcanza niveles que apuntan a un trastorno de ansiedad y el 90,7% reporta cansancio crónico o falta de energía, mientras el 74,9% padece problemas recurrentes de sueño debido al estrés laboral.

Este desgaste diario se traduce en un alto riesgo de fuga de profesionales en la sanidad leonesa. De hecho, el 38% de las encuestadas abandonaría la profesión en los próximos meses si sus circunstancias personales se lo permitiesen, empujadas por la sobrecarga física (45,2%), la escasa valoración de su puesto de trabajo (57,8%) y las diferencias retributivas. En este sentido, el informe destaca que por realizar funciones equivalentes existen brechas salariales de hasta 500 euros mensuales dependiendo de la comunidad autónoma y las profesionales leonesas se sitúan por debajo del salario del País Vasco, pero por encima del de Galicia.

Ante la gravedad de la radiografía ministerial, SAE reclama pasar urgentemente a la acción y utilizar estos datos para dimensionar correctamente las plantillas de León y el resto del país. Entre las reformas pendientes se encuentra la actualización del título formativo de las Tcae —actualmente estancado en 1.400 horas frente a las 2.000 del resto de ciclos de grado medio—.