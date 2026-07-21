Villadangos se posiciona ahora como el verdadero nodo ferroviario del Corredor Atlántico frente al proyecto frustrado de Torneros

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La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial de la Junta de Castilla y León, Cristina Sanchidrián, ha participado en la presentación del proyecto europeo POCTEP ‘Corredor Atlántico Noroeste’, una iniciativa de cooperación transfronteriza que une a Castilla y León, Galicia y la Región Norte de Portugal para potenciar el Corredor Atlántico como uno de los ejes logísticos, económicos e industriales clave del suroeste europeo.

El acto, celebrado en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, reunió a representantes institucionales de los tres territorios, entre ellos Diego Calvo, consejero de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, y Álvaro Santos, presidente de la CCdRN de Portugal, junto a organismos como la red de centros Cylog de Castilla y León.

Durante su intervención, Sanchidrián subrayó que “el Corredor Atlántico debe entenderse como una auténtica estrategia de desarrollo territorial, capaz de generar oportunidades para las empresas, mejorar la competitividad de nuestras regiones y favorecer la cohesión territorial”. La consejera defendió la colaboración interadministrativa como “la mejor herramienta para afrontar los grandes retos europeos” y puso en valor la trayectoria de cooperación con Portugal y Galicia.

Conexión eficiente y competitividad

Sanchidrián insistió en que el Corredor debe conectar de manera eficiente puertos, plataformas logísticas, áreas industriales y centros productivos para mejorar la movilidad de mercancías y personas, y reforzar la competitividad del noroeste peninsular. Recordó la posición estratégica de Castilla y León por su geografía y sus infraestructuras ferroviarias y viarias, y reclamó al Gobierno de España el cumplimiento de las inversiones en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) antes de 2030, como la electrificación de la línea Salamanca-Fuentes de Oñoro.

Vías convencionales en el perímetro de Torneros del Bernesga.dl

Entre las novedades del proyecto destaca la creación del Observatorio del Corredor Atlántico del Noroeste, una herramienta para el seguimiento permanente de infraestructuras, inversiones e impacto económico. Castilla y León mantiene la figura del delegado para el Corredor Atlántico y Redes Complementarias y apoya una red logística integrada. El ejecutivo autonómico cofinanciará el proyecto con 120.425 euros hasta 2028, dentro de un presupuesto total de 1.262.273,90 € para el periodo 2026-2028, aprobado en el marco del Programa Interreg-VI A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027.

Los territorios del Corredor generan el 60% del PIB español y albergan al 66% de la población. Su pleno desarrollo podría incrementar el PIB en 3.670 millones de euros y captar un notable volumen adicional de tráfico de mercancías.

Villadangos, el nodo real frente al abandono de Torneros

En este contexto, la consejera puso en valor el impulso logístico de la Junta en Villadangos del Páramo (León) y Zaldesa (Salamanca) como fundamentales para el desarrollo del noroeste. Villadangos se ha consolidado como el principal nodo de mercancías ferroviarias de la comunidad, con una plataforma intermodal operativa que conecta eficazmente el ferrocarril con la red viaria, atrayendo inversión industrial, generando empleo y sirviendo de enlace estratégico en el Corredor Atlántico, según informa la Junta en un comunicado.

Este éxito contrasta con el proyecto inicialmente elegido para integrar León en la moderna red ferroviaria del Corredor: la plataforma logística intermodal de Torneros. Pese a ser la opción seleccionada en su momento, el polígono intermodal proyectado en Torneros ha sido finalmente abandonado, dejando sin materializar una infraestructura que prometía un salto cualitativo para la provincia.

El abandono de Torneros ha reforzado el papel protagonista de Villadangos del Páramo, que hoy actúa como el verdadero hub logístico ferroviario del noroeste leonés. Empresas y operadores han encontrado en sus instalaciones la fiabilidad y conectividad que Torneros no llegó a ofrecer, contribuyendo de forma tangible a la fijación de población y al desarrollo económico en una zona tradicionalmente castigada por la despoblación.