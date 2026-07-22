Más de 300 mayores participan cada semana en las actividades de ocio estival del Ayuntamiento de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El programa de ocio estival para personas mayores de 60 años que promueve la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León suma más de 300 participantes cada semana en las distintas actividades incluidas en su oferta estival para los meses de julio y agosto. Ofrecer alternativas de ocio a las personas mayores que pasan los meses de verano en la ciudad y proporcionarles herramientas para mantenerse activos es el principal objetivo del programa de ocio estival para mayores de 60 años de la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de León que dirige Lourdes González. Todas las actividades son gratuitas, a excepción de las excursiones.

Cada día en un parque distinto de la ciudad de León, ‘Actívate en los parques’ es una de las actividades con mayor aceptación. Sin necesidad de inscripción previa y gratuita, cada jornada de lunes a jueves cuenta con un grupo fiel superior a las 50 personas que realizan actividad física moderada con sencillos ejercicios, mientras comparten experiencias y se divierten. Este mes de julio, ‘Actívate en los parques’ se lleva a cabo, a las 10:30 horas, los lunes en el parque de Quevedo, los martes en el parque de San Francisco y a las 20:00 horas en Oteruelo; los miércoles en el parque Luis Vives y los jueves, en el parque El Salvador.

A este programa se suma el de actividad física y entrenamiento en los Huertos de la Candamia, los viernes a las 10:30 horas, donde los usuarios de los huertos también pueden hacer ejercicio con amigos. Y continuando con la práctica deportiva, las clases de aguagym los viernes a las 10:00 y 11:00 horas en la piscina del Hispánico, una actividad para la que sí se requiere inscripción.

Además, se han programado dos excursiones a Cantabria: el 23 de julio a Santoña y Laredo y el 18 de agosto a Comillas.

Otra de las propuestas más aplaudidas y con mayor número de seguidores, como demuestra la alta participación, son las verbenas, todos los miércoles hasta el 16 de septiembre, de 19:00 a 21:00 horas, en el Paseo de la Condesa, al lado del templete de música.

Día del abuelo

El Programa de Ocio Estival para mayores que promueve el Ayuntamiento de León incluye una convocatoria especial con motivo del Día del Abuelo, el 26 de julio. Esa jornada dominical habrá baile con la Mayorteka en el paseo de la Condesa de Sagasta, al lado del templete de música. Y el lunes 27, una actividad intergeneracional en el Coto Escolar que cada año tiene muy buena aceptación con una participación superior a las cincuenta personas. Los mayores irán caminando desde la glorieta de Guzmán hasta el Coto Escolar, donde a partir de las 10:30 habrá una visita guiada por las instalaciones y compartirán experiencias y juegos con los niños y niñas de los campamentos de verano del Coto.