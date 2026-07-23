Dos grandes colchones en La Candamia de León rompen un sueño natural

El entorno de La Candamia, uno de los principales pulmones verdes y zona de esparcimiento preferido por los leoneses para pasear o practicar deporte, vuelve a ser centro de críticas por su estado de conservación y mantenimiento. Varios usuarios habituales de la zona han mostrado su malestar e indignación tras constatar en las últimas horas nuevos episodios de incivismo y una patente falta de respeto hacia los elementos informativos del recinto.

El hallazgo más sangrante se ha producido en el camino perimetral de la parte baja de La Candamia, en el tramo que discurre en paralelo a la zona de fincas. En este punto han aparecido abandonados dos colchones de grandes dimensiones tirados en mitad del entorno natural. Los deportistas que transitan a diario por la zona lamentan el esfuerzo deliberado que requiere trasladar objetos de tanto peso y volumen hasta un espacio protegido solo, según suponen, para deshacerse de ellos ilegalmente, y se preguntan qué tipo de civismo y motivación puede haber detrás de este tipo de actos vandálicos contra el medio ambiente.

A la proliferación de vertidos incontrolados se suma el deterioro del equipamiento público. Varios carteles informativos llevan años completamente destrozados, descoloridos o rotos sin que hayan sido sustituidos o retirados por los servicios de mantenimiento. Los frecuentes visitantes señalan que la presencia continuada de esta señalización en mal estado proyecta una clara imagen de dejadez y abandono institucional que afea el paisaje.