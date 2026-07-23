La Junta da luz verde al nuevo mapa del ruido de San Andrés del Rabanedo

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

Molestias, estrés, problemas de sueño, enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Son efectos del ruido, que afecta en San Andrés del Rabanedo a más de 12.000 viviendas, un centro hospitalario y siete instalaciones docentes, según consta en el último mapa estratégico que han impulsado y que la Junta acaba de aprobar. Esta herramienta permitirá conocer con precisión los niveles de contaminación acústica del municipio y servir de base para la adopción de futuras medidas de protección frente al ruido ambiental.

La orden, publicada ayer en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), da luz verde al documento elaborado por el Laboratorio de Acústica Aplicada de la Universidad de León y actualizado en octubre de 2024. Los trabajos concluyeron que la principal fuente de ruido en el municipio procede del tráfico viario, muy por encima del ferroviario, mientras que el ruido industrial y aeroportuario tienen una incidencia mucho menor. El estudio identificó como vías más expuestas al ruido las calles Párroco Pablo Díez, Azorín, Párroco Heriberto Ampudia, Corpus Christi y Alfajeme, y señaló que únicamente un 6% de la población supera los objetivos acústicos en horario diurno, un 3% en horario de tarde y un 5% durante la noche, unos valores que los investigadores consideraron reducidos y susceptibles de corrección mediante actuaciones específicas.

El nuevo mapa sustituye al aprobado en 2012 y responde a la obligación legal de revisar este tipo de estudios cada cinco años, aunque su actualización se ha materializado ahora tras la tramitación impulsada por el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo.

La Junta destaca que los mapas estratégicos de ruido son instrumentos previstos en la normativa europea, estatal y autonómica para disponer de información homogénea sobre los niveles de contaminación acústica.

Su finalidad es realizar una evaluación global de la exposición al ruido, facilitar previsiones sobre su evolución y permitir la elaboración de planes de acción destinados a reducir sus efectos como podrá hacer ahora San Andrés con esta actualización de la radiografía del impacto sonoro en su municipio, que le servirá para planificar soluciones.