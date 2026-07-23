La Calle Ancha de León vuelve a levantarse

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La obra de la Calle Ancha sufre un nuevo giro. Ahora, los operarios que trabajan en la zona de la plaza de Botines levantan ahora los adoquines que acababan de colocar. Todo, bajo la presión marcada para que la la popular calle esté operativa para las fiestas de San Froilán y la de los comerciantes, que reclaman acelerar los trabajos para que la avenida peatonal recupere su normalidad.