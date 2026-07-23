La huelga médica anula la mejora de la lista de espera en 2025 en León, que ya crece un 23% este año

Las cinco semanas alternas de huelga que plantearon los médicos por la negativa del Ministerio de Sanidad a negociar un estatuto marco propio para el colectivo ya tienen ‘rostro’. Los datos de Sacyl confirman que los pacientes son, como se esperaba, los principales perjudicados del paro que secundaron entre un 20 y un 30% de los facultativos en León, ya que ahora deben aguardar más tiempo para ser operados y engrosan unas listas de espera más abultadas.

Y la cifra no es baladí, ya que el listado de enfermos pendientes de una intervención ha escalado hasta los 7.659 pacientes de enero a final de junio, un 23% más respecto a la situación del 31 de diciembre de 2025. El Complejo Asistencial Universitario de León la incrementa un 31% y se queda en 4.708 pacientes atentos a la llamada para una cirugía al sumar 150 más, mientras el Hospital Bierzo suma 462 pacientes y deja su lista de espera en 2.951 (un 15% más que hace seis meses).

En cuanto al tiempo medio, la huelga y el plantón a efectuar peonadas vespertinas de los médicos para agilizar la cantidad de personas que requieren una operación, también se ha disparado singularmente en Ponferrada, que añadió casi dos meses más hasta situar su espera media para entrar a quirófano en casi 7 meses León solo sumó 3 y se queda con un tiempo de demora de 93 días. En conjunto, cinco meses.

La buena noticia siempre llega con los enfermos más graves, ya que los 190 aquejados de cáncer u otras enfermedades mortales sólo tuvieron que aguardar de media 7,5 días (muy por debajo de su prioridad de ser operados antes de 1 mes). En el Bierzo, los 49 detectados entraron a quirófano a los 12 días.

De los usuarios clasificados como prioridad 2 porque su dolencia debe responderse con una cirugía antes de 90 días, el 76,6% cruzó la puerta del quirófano a tiempo en el Hospital de León, pero Bierzo sólo pudo cumplir con el 28,5% de sus casos. Mejor nota sacan con los de prioridad 3, que deben ser intervenidos antes de 180 días. En esta categoría se pudo operar al 85% y al 55% de los pacientes respectivamente. Ante esta situación, la Consejería de Sanidad pondrá en marcha un Plan Integral de Reducción y Mejora de las Listas de Espera y Optimización de la Atención para incrementar la eficiencia de los recursos, reducir diferencias entre áreas de salud y ofrecer una respuesta más homogénea, ágil y equitativa.

Traumatología se atasca más

Quienes necesiten operarse de una rodilla, un hombro, una mano... van a tener que armarse de paciencia, porque la especialidad de Traumatología que había agilizado en 2025 el paso por quirófano de sus usuarios en el Hospital de León, ve ahora cómo las cinco semanas de huelga de los médicos le pasan factura e incrementa su lista a 1.938 personas (54 más que a final de año).

Y el paro se nota porque el servicio logró reducir la espera de 181 a 365 días un 12%, pero la huelga atascó más pacientes en la demora hasta 90 días y de 90 a 180 días. El tiempo medio para pasar a quirófano es de 138 días (uno más). En el otro extremo, Ginecología se sitúa como la especialidad con menor tiempo de espera (32 días) y para cirugía maxilofacial solo figuran 26 pacientes en espera. Las consultas externas también se han visto sacudidas por la huelga, con 36.009 personas a la espera de una primera consulta en León con un tiempo medio de 100 días y 28.569 en el Hospital Bierzo, donde la demora se sitúa en 204 días.