Un respiro térmico: León encara el fin de semana con un ambiente más fresco y un acusado descenso de las temperaturas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Después de unas jornadas marcadas por el calor intenso propio de la época estival, los leoneses podrán disfrutar de un notable alivio térmico durante este fin de semana. Según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la entrada de una masa de aire más fresco favorecerá un descenso generalizado de las temperaturas en el oeste peninsular, afectando de forma directa a toda la provincia de León.

De este modo, las temperaturas máximas experimentarán una bajada significativa, alejándose de los registros más sofocantes y situándose en valores mucho más moderados para finales de julio. Las horas centrales del día dejarán de ser tan pesadas, permitiendo pasear y realizar actividades al aire libre con total comodidad en la capital y el resto de municipios leoneses.

Por su parte, las temperaturas mínimas también acompañarán a este respiro, garantizando noches agradables e incluso frescas a primera hora de la mañana, ideales para conciliar el sueño sin la necesidad de recurrir a sistemas de climatización. En cuanto al estado de los cielos, se esperan intervalos nubosos y cierta estabilidad general, sin descartar alguna evolución característica en zonas de montaña del noroeste, donde el ambiente se mantendrá plenamente alpino y refrescante.