El incendio de Murias de Ponjos en León se mantiene en el nivel 2 pese a su evolución favorable: siguen desalojados 174 vecinos de 6 localidades

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) reunido en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León ha decidido mantener el Índice de Gravedad Potencial 2 (IGR-2) en el incendio forestal declarado en Murias de Ponjos, en el municipio de Valdesamario (comarca de Omaña), aunque los trabajos nocturnos han permitido una evolución positiva del fuego.

Según la última actualización facilitada esta mañana, permanecen desalojados los vecinos de Ponjos (17 personas), Rosales (20), Folloso (2), Andarraso (15), Trascastro (60) e Inicio (60), lo que suma un total de 174 vecinos. De ellos, solo 6 pernoctaron anoche en el albergue habilitado en las Escuelas de Riello.

El incendio, que se originó el miércoles 23 de julio y pasó a IGR-1 esa misma noche por el riesgo de afectar masas arboladas superiores a 30 hectáreas y la previsión de más de 12 horas para estabilizarlo, escaló a nivel 2 el jueves 24 debido a la amenaza seria sobre las poblaciones. Esto obligó inicialmente a evacuar a decenas de vecinos de Andarraso, Rosales y Folloso (alrededor de 35-37 personas en las primeras horas), ampliándose posteriormente a otras localidades.

Evolución y estrategia actual

Los trabajos nocturnos han permitido llevar a cabo una estrategia de fuego técnico para impedir el avance de las llamas. En estos momentos, la zona de Rosales se encuentra controlada y el fuego no ha superado el arroyo. Los puntos más activos se localizan en la zona de Inicio y Valdesamario. La previsión meteorológica para hoy incluye viento fuerte del norte, lo que podría modificar el comportamiento del incendio.

Para esta jornada trabajarán 6 bulldóceres, 6 cuadrillas de tierra, 7 autobombas, 2 BRIF, 3 cuadrillas helitransportadas y 6 helicópteros, además de técnicos y agentes medioambientales. El dispositivo supera los 80 efectivos en total.

Otros incendios en la provincia

Balboa y Castropodame siguen activos pero han bajado a IGR-0. En el caso de Castropodame (iniciado en Villaverde de los Cestos), el fuego evolucionó de forma muy favorable tras alcanzar el nivel 2 y obligar a evacuar a unos 200 vecinos de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero. Ya está perimetrado en torno al 90% y se ha permitido el regreso de los vecinos.

La provincia de León ha vivido una campaña de incendios especialmente complicada en 2026, con miles de hectáreas afectadas por diversos focos (muchos por rayos o causas accidentales) y episodios de simultaneidad que han requerido refuerzos de múltiples provincias.

Las autoridades recuerdan la importancia de avisar inmediatamente al 112 ante cualquier columna de humo y piden evitar desplazamientos a las zonas afectadas. La información oficial se actualiza a través de la plataforma Inforcyl de la Junta de Castilla y León.