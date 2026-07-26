La tensión diaria en la N-120 compromete los negocios de mayor polígono leonés

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

Los dos últimos días de la semana resumen la situación límite que vive la N-120, con un espacio atrapado entre la expectativa de desarrollo y el límite de su capacidad. No cabe un camión más en este corredor libre de la ruta jacobea leonesa; no hay hueco para otro vehículo en la tensión que terminó elevada de forma exponencial, así que las máquinas asfaltadoras y fresadoras se pusieron a la tarea de arreglar, lo que el tráfico mata y la climatología remata. Seis meses después del caos invernal que dejó el firme abierto en canal y descarnado por la lluvia, en plena evasión estival y en pico de circulación recurrente por la actividad que genera el entorno, el Gobierno decidió que era el momento de meter mano a los desperfectos. El resultado rebota en el ambiente; sesiones infinitas de toques de claxon, pitidos repetidos, profesionales del transporte que clamaban contra la mala suerte y maldecía la hora perdida en atascos que se confundían con atascos entre obras en pleno desierto, por el calor y por la tensión de la alternativa equivocada. Dos días de retenciones sirvieron para que los usuarios, además de en la cola de la retención, coincidan para elevar el grito que es un clamo y que concita el acuerdo de la mayor parte de la sociedad leonesa: la apertura de la AP-71, como auxilio coyuntural a esta prueba de fuego que en pleno verano, en plena hora punta de demanda de enlaces con Villadangos y Hospital de Órbigo, y otros núcleos logísticos del corredor, lanzan las autoridades contra los miles de vehículos que se ven atrapados en esta carretera por no caer en el cepo del pago del peaje de la León-Astorga. La segunda opción también quedó al margen del plan: los tres turnos de asfaltado, como en la época de Álvarez Cascos. La tercera, según trasladaron profesionales del transporte habituales en este tramo, estaba en evitar la obra en la estación estival que termina por convertir el corredor leonés de la N-120 en un sendero de hormigas. La frustración de los dos últimos días amenaza con recibir la actividad laboral de la nueva semana; los trabajos de reforma siguen programados entre cambios de rasante al final de los tramos urbanos de la carretera, donde se condensan todos los parámetros de desesperación que sacude el proceso. Se dieron escenas de tensión de alto voltaje por las consecuencias de la regulación del tráfico y los pasos alternativos. Ningún representante del Gobierno en León quiso valorar la presencia de agentes en la zona para tratar de serenar los ánimos y aliviar en gran medida las retenciones que se producen por delante y por detrás de los puntos kilométricos en los que se actúa. Retenciones de más de una hora han llegado a comprometer de forma severa los servicios de transporte concertados por las empresas del polígono, la mayoría con productos perecederos o vinculados a la cadena de frío y con destinos en la mayor parte del noroeste peninsular. En posición extrema de espera, casi todas las miradas acabaron desviadas a la vía de alta capacidad y cuatro carriles de la AP-71, la autopista de peaje de la León-Astorga, holgada a medio gas y cinco coches por minuto, mientras la nacional corre el riesgo de reventar por esta hipertensión sobrevenida de las asfaltadoras de los baches de enero.