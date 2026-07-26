Incendiarios por La Lastra

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Arde La Lastra, pero en deseos de conocer la identidad del pirómano que ha originado media docena de conatos o fuegos declarados desde que comenzó el calor y, con el sol, se agostaron las hierbas de los solares. Hay una parte del vecindario inquieto por esta situación, de saber la identidad del tipo que anda suelto y tira de mechero nada más que vez combustible. La última, en ese solar que cubre el espacio entre José Aguado y Campos Góticos, casi en el chaflán imaginario, que quedaría entre un jardín verde como Irlanda y el secarral abierto que espera turno y clientela para la construcción, junto a la zona de exclusión para autoescuelas y los exámenes del carné de conducir; a esa plena luz, fue un buen momento para el pirómano que echó la cerilla o chiscó el mechero. La rápida intervención de las autoridades evitó que la cosa fuera a mayores, que ardieran los mil metros de cabida que tiene ese solar y del que las llamas no se llevaron ni un tercio de superficie. Ahí radica otra parte del malestar del vecindario. La certeza de que el incendiario regrese a terminar la faena que evitaron las mangueras. Los solares de La Lastra están colocados en la diana de avisos, como pasto apropiado para los pirómanos que gustan de meterle fuego a la yesca y disfrutar de la llama. Hay puntos recurrentes en la ciudad para alimentar este desvío de prender la hierba con el auxilio del calor; La Lastra se acaba de sumar a este parque temático de pirómanos a fuerza de anunciar el caldo de cultivo como antes fue la zona abierta del norte de San Mamés, Cantamilanos o la zona de la Azucarera. El fenómeno se extiende a La lastra, donde las grúas han comenzado a transformar reducir el paisaje de pinta rústica que subsistía entre edificios dispersados de nueva generación desde los que se puede observar con detalle las andanzas delictivas de los tipos que tienen querencia por incendiar.

La Lastra se anuncia ya como pasto para pirómanos en la ciudad