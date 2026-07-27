El PP critica que la Diputación pagará 300.000 € más a León por el servicio de bomberos

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El grupo del PP en la Diputación de León ha denunciado este lunes que la institución provincial pagará 300.000 euros más al año al Ayuntamiento de León por el servicio de bomberos al no haber ejecutado el Parque de Bomberos de La Pola de Gordón, han informado los populares en un comunicado.

El nuevo convenio que se votará en el Pleno de este mes de julio prevé que la institución provincial abone, anualmente, al Ayuntamiento de León 1,275 millones de euros por el servicio de bomberos en 37 municipios de la provincia, lo que supone casi 300.000 euros más que el anterior acuerdo, firmado en 2021, que contemplaba una partida de 979.403 euros.

"La diferencia radica en los municipios que tiene que cubrir el parque de bomberos de La Pola de Gordón", ha remarcado el portavoz popular, David Fernández, que ha recordado que la Diputación "tiene desde hace siete años tanto la parcela como el proyecto" para ponerlo en marcha.

Fernández ha considerado que este es un ejemplo más de la "falta de voluntad política" del equipo de gobierno del PSOE y la UPL que sólo está agilizando la puesta en marcha del nuevo parque de bomberos de Bembibre.

El diputado ha explicado que actualmente, la Diputación ha encargado, de nuevo, la redacción del proyecto del parque de bomberos de La Pola de Gordón, repitiendo el mismo modelo de Bembibre, siendo la adjudicataria la misma arquitecta en ambos casos que redactó el proyecto hace siete años.

Asimismo, ha criticado que la institución provincial sólo ha incluido una partida de 1,5 millones de euros en el presupuesto de este año para la ejecución de nuevos proyectos de parques de bomberos, una "cifra insuficiente" que sólo permitiría poner en marcha uno de los cinco pendientes por lo que habría que recurrir a los remanentes para ello.

La memoria aprobada en el Pleno de la Institución provincial contempla 5 parques de bomberos del tipo 3 ubicados en Bembibre, La Pola de Gordón, Sahagún, Villafranca y La Bañeza para que se sumen a los cuatro que ya están operativos en Villablino, Valencia de Don Juan, Astorga y Cistierna.

Actualmente, la institución provincial ha encargado y se encuentran en ejecución la redacción de los proyectos de Bembibre, La Pola de Gordón y Sahagún y el inicio de las labores para la adecuación de la parcela en el Polígono del Bierzo Alto.