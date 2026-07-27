Herida una mujer tras colisionar dos turismos en la Avenida Fernández Ladreda de León

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Una mujer ha resultado herida de carácter leve este mediodía tras verse involucrada en una colisión por alcance entre dos turismos en plena capital leonesa.

El incidente se ha producido sobre las 13:35 horas, momento en el que los servicios de emergencia han recibido el aviso del suceso ocurrido en la concurrida Avenida Fernández Ladreda. En la llamada de alerta se solicitaba de manera urgente asistencia sanitaria para atender a una de las ocupantes, que presentaba diversas contusiones de carácter leve.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado de forma inmediata efectivos de la Policía Local de León y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), quienes se han encargado de regular el tráfico en la zona y asegurar el perímetro. Asimismo, se ha dado aviso a Sacyl (Sanidad de Castilla y León), cuyo personal médico ha acudido para valorar y atender 'in situ' a la afectada.