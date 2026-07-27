Las luchas Leonesa y Canaria se encuentran en la ULE para compartir deporte, conocimiento, tradición y futuro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las universidades de León, Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna han recogido el testigo de Emilio Rivero Rodríguez, una de las figuras más vinculadas a la defensa, promoción y difusión de la Lucha Canaria y un firme defensor también de la Lucha Leonesa, para impulsar un espacio de colaboración en torno a las luchas tradicionales y a su conservación como parte del patrimonio cultural y deportivo de sus territorios.

Este es el objetivo del I Encuentro Interuniversitario de Luchas Tradicionales, un evento que desde este lunes cita en la Universidad de León a representantes de las tres universidades, investigadores, técnicos, árbitros y luchadores de Lucha Leonesa y Lucha Canaria para compartir conocimiento, experiencias y buenas prácticas en torno a estas dos disciplinas.

Una iniciativa de la Cátedra Emilio Rivero Rodríguez de Lucha Canaria que cuenta con la colaboración de las dos federaciones de luna y que “reforzar la conexión entre el conocimiento universitario y unas prácticas deportivas profundamente vinculadas a la historia y a la identidad de sus respectivos territorios”. Así lo destacó la rectora de la ULE, Nuria González, que subrayó el compromiso de la Universidad de León con la Lucha Leonesa como parte del patrimonio cultural de León.

Una responsabilidad que, según destacó el vicerrector de Cultura, Deportes y Sociedad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Miguel Álamo, corresponde especialmente a las universidades públicas, por su papel como instituciones al servicio de la sociedad y su capacidad para contribuir a mantener vivas expresiones culturales que forman parte de la identidad colectiva.

CONOCIMIENTO, FORMACIÓN Y DEPORTE

El programa del encuentro combina la formación técnica y deportiva con la investigación académica. Los seminarios y actividades formativas permitirán abordar cuestiones relacionadas con el entrenamiento, la tecnificación, la enseñanza y el arbitraje, favoreciendo el intercambio de experiencias entre quienes trabajan diariamente en el desarrollo de estas disciplinas.

La dimensión científica tendrá también un papel destacado con una reunión técnico-académica de investigadores de las tres universidades, concebida como un espacio para compartir las líneas de trabajo que se están desarrollando en torno a las luchas tradicionales y explorar nuevas vías de colaboración en ámbitos como la investigación, la salud, el patrimonio, la educación o el rendimiento deportivo.

La cita central del encuentro tendrá lugar el miércoles 29 de julio, a partir de las 18:00 horas en el Campus de Vegazana, con una jornada abierta en la que la Lucha Leonesa y la Lucha Canaria serán protagonistas sobre el terreno, permitiendo acercar al público las características, técnicas y particularidades de ambas modalidades y favorecer el intercambio directo entre luchadores y profesionales de las dos disciplinas.

Para la presidenta de la Federación de Lucha Leonesa, Susana Ropero, el encuentro representa una oportunidad de “hermanamiento” entre ambas tradiciones y permitirá “intercambiar agarres y culturas”, reforzando el compromiso compartido con la conservación de unas prácticas que forman parte de la historia y de la vida de sus respectivos territorios.

En esta misma línea, el director de la Cátedra Emilio Rivero Rodríguez de Lucha Canaria, Víctor Alonso, destacó la oportunidad que ofrece el encuentro para conectar el ámbito universitario con el mundo de la lucha y generar espacios de colaboración en los que puedan confluir la investigación y el conocimiento académico con la experiencia de luchadores, técnicos y federaciones.

La presentación del encuentro ha tenido un marcado carácter simbólico con la entrega a la rectora de la Universidad de León de dos trajes tradicionales de Lucha Canaria, uno de ellos personalizado con el escudo de la Universidad de León, como muestra del hermanamiento entre ambas disciplinas y del vínculo que este primer encuentro pretende consolidar entre León y Canarias. Así mismo, se hizo un reconocimiento a Antonio Barreñada, trabajador de la ULE, por su “incasable” labor a favor de la Lucha Leonesa.

PUNTO DE PARTIDA DE COLABORACIÓN ESTABLECE

Más allá de las actividades previstas durante esta primera edición, el encuentro pretende convertirse en el punto de partida de una colaboración estable entre las tres universidades y las entidades vinculadas a ambas modalidades, con nuevas iniciativas académicas, científicas, deportivas y de transferencia que permitan seguir avanzando en su conocimiento, conservación y difusión.

En este sentido, la Universidad de León, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna comparten el compromiso de que estas disciplinas no queden únicamente vinculadas a la memoria de sus territorios, sino que continúen formando parte de su presente y encuentren en las nuevas generaciones el relevo necesario para garantizar su futuro.