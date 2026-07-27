Protección Civil alerta de una cuarta ola de calor en León y el aumento del peligro de incendios

El incendio de las Médulas abrió a principios de agosto la peor ola de incendios den la historia de la provincia.ANA F. BARREDO

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La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha alertado este lunes de la llegada de una nueva ola de calor a partir del miércoles y del aumento del nivel de peligro de incendios hasta situarse en valores extremos.

El organismo, de acuerdo con previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), advierte de un ascenso progresivo de las temperaturas hasta alcanzar valores muy elevados a partir de la segunda mitad de la semana, especialmente en valles fluviales del cuadrante suroccidental, valle del Ebro, depresiones del noreste y valles pirenaicos.

La ola de calor, que comenzará a partir del miércoles, se extenderá, como mínimo, hasta el domingo 2 de agosto.

Además, se espera un nivel de peligro "importante o incluso extraordinario" durante las horas centrales, especialmente en actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares...), con noches que serán también muy cálidas.

En Canarias se prevé un progresivo descenso de la capa húmeda que, sumado al ambiente cálido y subsidente, dará lugar a ascensos marcados y calima por encima de esta capa.

El nivel de peligro de incendio, por esto mismo, continuará en aumento hasta situarse en valores extremos dificultando las labores de extinción debido a las altas temperaturas, al viento de componente sur localmente racheado y a la baja humedad generalizada.

Durante este lunes y el martes se consolidará la situación anticiclónica en la península, mientras que el miércoles empezarán importantes ascensos en el tercio este, dando comienzo oficialmente a la ola de calor, con temperaturas que podrían llegar a los 41 grados en principales valles fluviales de cuadrante suroeste o los 42 en el valle del Ebro y depresiones del noreste.

El jueves las temperaturas continuarán siendo elevadas salvo en la cornisa cantábrica, donde darán un respiro; mientras que el viernes 31 continuarán los ascensos, incluidos en esa zona de la cordillera cantábrica.

Para el fin de semana las temperaturas máximas superaran los 40-42ºC en el interior de la mitad sur peninsular, los 39-41ºC en el valle del Ebro y depresiones del noreste y los 37ºC en Gran Canaria y puntos del interior de Fuerteventura.

Limitar la exposición al sol, mantenerse en lugares bien ventilados, ingerir comidas ligeras y regulares (ricas en agua y sales minerales, como frutas y hortalizas), beber agua con frecuencia, vestir con colores claros cubriendo piel y cabeza y evitar ejercicios físicos prolongados en horas centrales figuran entre las recomendaciones de Protección Civil y Emergencias ante las altas temperaturas.

También recomienda prestar atención a personas mayores y enfermas, especialmente aquellas que vivan solas o aisladas.

El organismo también ha emitido una lista de sugerencias para prevenir incendios forestales: revisar las normas de comunidades autónomas sobre la quema de rastrojos, evitar tirar en zonas incendiables cigarrillos, vidrios o similares, no encender fuegos u hogueras en el monte y acampar solo en zonas autorizadas.

Además, ha instado a avisar al 112 en caso de incendio, evitar penetrar en bosque o monte en caso de incendio y atender las indicaciones de las autoridades competentes.