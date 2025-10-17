La guardería de San Andrés cumple 20 años tras atender a 1.800 niños

Publicado por Pilar Infiesta Redactora de León San Andrés Creado: Actualizado:

La Escuela Infantil Hermana Carmen Gómez de San Andrés del Rabanedo cumple veinte años de aventura educativa en la que ha visto pasar por sus instalaciones a más de 1.800 pequeños. Desde que abrió sus puertas el 17 de octubre de 2005 con sus primeros 102 niños, esta escuela ha funcionado como «más que un centro educativo: ha sido un hogar, un refugio de cariño y el primer gran escenario donde centenares de niños y niñas dieron sus pasos hacia el mundo», indican.

Se creó como respuesta a la demanda ciudadana en una época expansiva del municipio y de crecimiento de familias jóvenes. Así que con la conciliación en mente, la guardería se atrevió a ofrecer un horario ininterrumpido de 11 horas, aunque los ‘jóvencísimos’ alumnos no podían acudir más de ocho. Una ‘tarta’ horaria que hoy se ha recortado para acoger a pequeños desde las 7.45 a las 16.45 horas. «Es imposible no sentir una profunda gratitud al pensar en la cantidad de pequeñas manos que han dibujado sus sueños en nuestras paredes, en las canciones que han resonado en el patio y en los miles de abrazos que han sellado la complicidad entre educadoras, alumnos y padres», destacan. A lo largo de estos veinte años, «hemos visto pasar a varias generaciones de alumnos. Hoy, muchos de aquellos bebés que gateaban por nuestras aulas son jóvenes brillantes que inician sus estudios superiores o incluso adultos que comienzan a forjar sus propios caminos. Nos encanta que nos visiten para recordar dónde empezó todo», comentan los profesores. Y como no hay celebración sin anécdotas, apuntan que quién podría olvidar las caras de asombro durante las primeras celebraciones de San Froilán o la Castañera, cuando transformaron la escuela en un pequeño museo de tradiciones leonesas. También, la imagen de un niño que, con su chupete en una mano y la mochila en la otra, declaraba muy serio a su educadora: «Maestra, yo ya sé ir solo, pero mi mamá necesita que la acompañe». La Escuela Infantil Hermana Carmen Gómez constituye un pilar fundamental en la vida de San Andrés del Rabanedo. Su creación fue una iniciativa vital para ofrecer un espacio de cuidado y educación de calidad desde la edad más temprana. «Es el lugar donde se sientan las bases de lo que serán nuestros futuros ciudadanos: el respeto, la curiosidad, la amistad y el amor por el aprendizaje», inciden desde la escuela. Sus instalaciones salieron a licitación en 1,2 millones y se ampliaron en 2013. Es de titularidad municipal como recurso público para la etapa de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años), es decir, para niños y niñas desde las 16 semanas hasta los 3 años. Desde su inicio se ideó como un instrumento de conciliación familiar y por eso además de la educación infantil se ofrecen servicios extraescolares, horario ampliado (madrugadores, tardes) para ayudar a las familias. La alcaldesa de San Andrés, Ana Fernández Caurel, señala el «fuerte» compromiso municipal para mantener con inversiones recurrentes las instalaciones y que se vean «modernas, luminosas y con diversos espacios diseñados para los más pequeños», como las aulas con acceso a patios, la sala de psicomotricidad, la de siestas, el comedor con cocina propia, la zona de lavandería y plancha y varias otras de recreo externo e interno. «Económicamente ha sido y es un esfuerzo para el Ayuntamiento, ya que el coste por alumno es elevado, y las tasas que pagan las familias solo cubren una parte». El Ayuntamiento reclama mayor financiación a la Junta para no seguir asumiendo 600.000 euros anuales de competencia impropia. La regidora valora que, 20 años después, «sigue siendo un centro educativo muy querido y cuidado porque sigue representando el futuro y la cantera del municipio». La escuela lleva el nombre de la Hermana Carmen Gómez (de la Congregación de las Hermanas Obreras de Jesús), en reconocimiento a su importante labor educativa, que le valió en el año 2006 el Premio de Infancia de la Junta. La labor de Carmen Gómez destaca por su dedicación, constancia e integración en el barrio de Pinilla, una labor que inició en los años 50.